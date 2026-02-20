13 Trik Dead Space 2 PS3 Lengkap

Headline
DEAD Space 2 PS3 adalah versi konsol PlayStation 3 dari game survival horror fiksi ilmiah berjudul Dead Space 2. Game ini dikembangkan oleh Visceral Games dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Dirilis pada tahun 2011, game ini merupakan sekuel dari Dead Space pertama.
Pemain kembali mengendalikan Isaac Clarke, seorang insinyur yang selamat dari insiden mengerikan di game pertama. Kali ini, ia terbangun di sebuah stasiun luar angkasa bernama The Sprawl yang dipenuhi makhluk mengerikan bernama Necromorph.
Selesaikan game di tingkat kesulitan Hardcore Mode untuk membuka senjata kocak tapi sangat kuat ini.
Tamatkan game di Zealot Mode untuk membuka armor kuat dengan inventori lebih besar.
Selesaikan game sekali untuk membuka mode New Game+.
Strategi utama adalah potong tangan atau kaki Necromorph, jangan fokus headshot.
Perlambat musuh yang cepat atau bos agar lebih mudah dipotong.
Ambil tombak atau anggota tubuh musuh lalu lempar balik untuk hemat ammo.
Senjata awal ini sangat efektif sampai late game jika di upgrade penuh.
Jika inventory penuh, simpan di toko untuk situasi darurat.
Banyak item tersembunyi ada di balik ventilasi.
Suara di game ini penting untuk tahu arah musuh datang.
Simpan di chapter dengan banyak musuh atau boss fight.
Hardcore berarti mati langsung ulang dari save terakhir.
Tambahan HP dan Stasis sangat penting.
Dead Space 2 PS3 adalah game horor aksi yang menegangkan dengan cerita gelap dan gameplay yang menuntut strategi serta keberanian. (Z-4)
Sumber: playstationtrophies, cheatcc
