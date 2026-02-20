13 Trik Dead Space 2 PS3 Lengkap

A- A+

Berikut Trik Dead Space 2 PS3(Doc PlayStation)

DEAD Space 2 PS3 adalah versi konsol PlayStation 3 dari game survival horror fiksi ilmiah berjudul Dead Space 2. Game ini dikembangkan oleh Visceral Games dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Dirilis pada tahun 2011, game ini merupakan sekuel dari Dead Space pertama.

Pemain kembali mengendalikan Isaac Clarke, seorang insinyur yang selamat dari insiden mengerikan di game pertama. Kali ini, ia terbangun di sebuah stasiun luar angkasa bernama The Sprawl yang dipenuhi makhluk mengerikan bernama Necromorph.

Berikut 13 Trik Dead Space 2 PS3

1. Hand Cannon

Selesaikan game di tingkat kesulitan Hardcore Mode untuk membuka senjata kocak tapi sangat kuat ini.

2. Riot Security Suit

Tamatkan game di Zealot Mode untuk membuka armor kuat dengan inventori lebih besar.

3. New Game+

Selesaikan game sekali untuk membuka mode New Game+.

4. Tembak Anggota Tubuh, Bukan Kepala

Strategi utama adalah potong tangan atau kaki Necromorph, jangan fokus headshot.

5. Gunakan Stasis Secara Hemat

Perlambat musuh yang cepat atau bos agar lebih mudah dipotong.

6. Manfaatkan Kinesis

Ambil tombak atau anggota tubuh musuh lalu lempar balik untuk hemat ammo.

7. Upgrade Plasma Cutter Dulu

Senjata awal ini sangat efektif sampai late game jika di upgrade penuh.

8. Simpan Ammo di Storage

Jika inventory penuh, simpan di toko untuk situasi darurat.

9. Selalu Hancurkan Ventilasi

Banyak item tersembunyi ada di balik ventilasi.

10. Gunakan Surround Sound

Suara di game ini penting untuk tahu arah musuh datang.

11. Gunakan Save di Chapter Sulit

Simpan di chapter dengan banyak musuh atau boss fight.

12. Jangan Terburu-buru

Hardcore berarti mati langsung ulang dari save terakhir.

13. Prioritaskan Upgrade RIG

Tambahan HP dan Stasis sangat penting.

Dead Space 2 PS3 adalah game horor aksi yang menegangkan dengan cerita gelap dan gameplay yang menuntut strategi serta keberanian. (Z-4)

Sumber: playstationtrophies, cheatcc