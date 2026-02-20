Shakira Jasmine Jadi Korban Pencurian Pecah Kaca Mobil, Laptop dan HP Raib

Penyanyi dan aktris Shakira Jasmine di Jakarta.(MI/VICKY GUSTIAWAN)

PENYANYI muda berbakat, Shakira Jasmine, baru saja mengalami musibah yang tidak menyenangkan. Kendaraan pribadinya menjadi sasaran aksi pencurian dengan modus pecah kaca yang mengakibatkan raibnya sejumlah barang berharga.

Kronologi Pencurian Pecah Kaca Mobil Shakira Jasmine

Insiden ini terjadi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/2) malam. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil milik Shakira sedang terparkir di sebuah area yang cukup ramai namun minim pengawasan ketat saat kejadian berlangsung.

Pelaku diduga telah mengincar kendaraan tersebut dan beraksi dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan menit, kaca jendela mobil dipecahkan, dan pelaku langsung menggasak tas yang berada di kursi penumpang.

Modus pecah kaca sering kali terjadi di area parkir yang gelap atau minim CCTV. Selalu pastikan tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil secara mencolok.

Daftar Barang yang Hilang

Akibat kejadian ini, Shakira Jasmine harus merelakan beberapa aset pentingnya hilang. Berikut adalah rincian barang yang dibawa kabur oleh pelaku:

Laptop: Berisi berbagai file pekerjaan dan proyek musik terbaru.

Berisi berbagai file pekerjaan dan proyek musik terbaru. Smartphone: Alat komunikasi utama yang berisi data-data pribadi.

Alat komunikasi utama yang berisi data-data pribadi. Tas Berisi Dokumen: Termasuk beberapa identitas penting yang tersimpan di dalamnya.

Kondisi Terkini Shakira Jasmine

Meski mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, Shakira Jasmine dilaporkan dalam keadaan selamat secara fisik. Saat kejadian, ia sedang tidak berada di dalam kendaraan (sedang melakukan aktivitas di luar mobil).

Melalui unggahan di media sosialnya, Shakira sempat meminta bantuan kepada pihak berwajib, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan, untuk mengusut kasus ini. Ia juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan di tempat umum.

Tips Menghindari Modus Pecah Kaca

Belajar dari kasus ini, berikut beberapa langkah preventif yang bisa dilakukan:

Jangan meninggalkan barang berharga (laptop, tas, dompet) di dalam mobil. Jika terpaksa, simpan barang di bawah kursi atau bagasi yang tertutup rapat. Parkirlah di tempat yang terang dan terpantau kamera CCTV. Gunakan kaca film dengan tingkat kegelapan yang sesuai untuk menghalangi pandangan dari luar.

Kasus ini kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut melalui pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. (Z-4)