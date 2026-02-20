Shakira Jasmine Jadi Korban Pencurian Pecah Kaca Mobil, Laptop dan HP Raib

Headline
PENYANYI muda berbakat, Shakira Jasmine, baru saja mengalami musibah yang tidak menyenangkan. Kendaraan pribadinya menjadi sasaran aksi pencurian dengan modus pecah kaca yang mengakibatkan raibnya sejumlah barang berharga.
Insiden ini terjadi di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/2) malam. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil milik Shakira sedang terparkir di sebuah area yang cukup ramai namun minim pengawasan ketat saat kejadian berlangsung.
Pelaku diduga telah mengincar kendaraan tersebut dan beraksi dengan sangat cepat. Hanya dalam hitungan menit, kaca jendela mobil dipecahkan, dan pelaku langsung menggasak tas yang berada di kursi penumpang.
Modus pecah kaca sering kali terjadi di area parkir yang gelap atau minim CCTV. Selalu pastikan tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil secara mencolok.
Akibat kejadian ini, Shakira Jasmine harus merelakan beberapa aset pentingnya hilang. Berikut adalah rincian barang yang dibawa kabur oleh pelaku:
Meski mengalami kerugian materiil yang ditaksir mencapai puluhan juta rupiah, Shakira Jasmine dilaporkan dalam keadaan selamat secara fisik. Saat kejadian, ia sedang tidak berada di dalam kendaraan (sedang melakukan aktivitas di luar mobil).
Melalui unggahan di media sosialnya, Shakira sempat meminta bantuan kepada pihak berwajib, khususnya Polres Metro Jakarta Selatan, untuk mengusut kasus ini. Ia juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat memarkirkan kendaraan di tempat umum.
Belajar dari kasus ini, berikut beberapa langkah preventif yang bisa dilakukan:
Kasus ini kini tengah ditangani oleh pihak kepolisian setempat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut melalui pemeriksaan rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian. (Z-4)
