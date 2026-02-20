(MI/HO)

INDUSTRI musik anak Indonesia kembali mendapatkan angin segar dengan hadirnya talenta muda berbakat, Abella. Mengawali perjalanannya secara profesional, Abella memperkenalkan karya debutnya yang bertajuk Tick Tock di bawah naungan Semesta Records, label musik yang didirikan oleh musisi kenamaan Rian Ekky Pradipta atau Rian D’Masiv.

Melalui perilisan perdana ini, Semesta Records memproyeksikan Abella sebagai sosok penyanyi muda inspirasional bagi generasi baru. Kehadirannya diharapkan mampu mengisi kekosongan figur penyanyi cilik yang membawa pesan positif bagi anak-anak seusianya.

Pesan Disiplin dalam Irama Musik yang Catchy

Lagu Tick Tock hadir dengan warna musik yang ringan dan ceria, sangat sesuai dengan karakter suara anak-anak. Liriknya disusun sedemikian rupa agar dekat dengan keseharian, namun tetap menyimpan makna yang mendalam. Di balik nuansa musik yang menyenangkan dan catchy, lagu ini menyelipkan pesan tentang pentingnya disiplin, kesadaran akan waktu, serta ajakan untuk menjalani hari dengan semangat dan kebahagiaan.

Founder Semesta Records, Rian Ekky Pradipta, mengungkapkan antusiasmenya terhadap proyek ini. Menurutnya, kehadiran lagu anak-anak yang memiliki nilai edukatif sangat krusial di era digital saat ini.

“Kami sangat senang Semesta Records bisa merilis lagu anak-anak yang positif, terutama di tengah semakin minimnya lagu anak-anak di era sekarang. ‘Tick Tock’ kami hadirkan sebagai karya yang ringan, menyenangkan, dan tetap memiliki nilai edukatif yang bisa dinikmati anak-anak dan keluarga,” ujar Rian Ekky Pradipta dalam keterangan resmi yang diterima Media Indonesia, Jumat (20/2/2026).

Profil Abella: Talenta Multitalenta dari YouTube hingga Balet

Sebelum merambah dunia rekaman profesional, Abella sebenarnya sudah mulai dikenal melalui kanal YouTube pribadinya serta berbagai platform streaming digital. Ia sering membagikan video cover lagu, di mana salah satu karyanya yang paling mencuri perhatian adalah interpretasi ulang lagu Cinta untuk Mama.

Dunia seni pertunjukan bukan hal asing bagi Abella. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan minat yang besar terhadap panggung. Selain mengasah kemampuan vokal, Abella juga aktif mendalami seni tari balet serta terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang fashion show dan modeling. Kondisi ini menjadikannya sebagai artis cilik yang paket lengkap.

Kehadiran Abella dengan single Tick Tock diharapkan tidak hanya menjadi tren sesaat, tetapi menjadi pemicu kembalinya kejayaan musik anak di Indonesia yang edukatif namun tetap relevan dengan zaman. (I-2)