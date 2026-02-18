Mantan Istri Eminem, Kim Scott Didakwa Kasus Mengemudi Keadaan Mabuk

Eminem dan Kim Scott(Doc People)

MANTAN istri Eminem, Kim Scott, tengah menghadapi dua dakwaan di pengadilan Michigan setelah dugaan menabrakkan mobilnya saat putranya beserta teman-temannya berada di dalam kendaraan tersebut. Menurut catatan pengadilan, Kim didakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan gagal berhenti setelah menyebabkan kerusakan properti.

Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 8 malam ET pada Senin lalu. Dilansir dari TMZ, Kim meninggalkan rumahnya bersama dengan Parker, anaknya, dan ketiga temannya untuk berbelanja ketika ia diduga menabrak mobil yang di parkir di jalan tempat tinggalnya. Kim juga dilaporkan terus mengemudi dan mencoba masuk ke jalan rumahnya yang kemudian ia menabrak mobilnya ke pintu garasi.

Dari sebuah foto yang diduga sebagai Range Rover putih milik Kim dapat terlihat bahwa kendaraan tersebut mengalami kerusakan pada bagian lampu depan dan bemper yang sebagian terlepas dari kendaraan. Namun, masih belum jelas kecelakaan mana yang menyebabkan kerusakan parah ini.

Seorang tetangga yang mengaku menyaksikan kejadian tersebut segera menghubungi polisi. Sementara itu, Kim dibawa ke rumah sakit dan telah dipulangkan pada Selasa pagi.

Pengacara Kim, Michael Smith, mengatakan bahwa hingga saat ini Kim belum ditangkap dan tidak ada surat penangkapan aktif yang ia ketahui. Michael menyebutkan bahwa jika terdapat surat perintah penangkapan yang dikeluarkan maka Kim akan menyerahkan diri. Pengacara dari Kim itu juga menyayangkan situasi ini terjadi.

Peristiwa ini bukanlah yang pertama kalinya bagi Kim. Pada 2015 lalu, Kim sengaja menabrakkan mobil Cadillac Escalade miliknya ke tiang listrik setelah mengonsumsi pil resep dan sebotol rum. Kecelakaan ini mengakibatkan gegar otak, patah jari kaki dan pergelangan tangan. Kim ditangkap karena mengemudi dalam keadaan mabuk dan diperintahkan untuk mengikuti konseling. Kim juga menjalani masa percobaan selama satu tahun dan membayar denda sebesar $900.

Siapa Mantan Istri Eminem?

Eminem dan Kim Scott bertemu pada 1988 ketika keduanya masih remaja dan mulai menjalin hubungan selama hampir dua dekade. Keduanya pertama kali menikah pada 1999 dan memutuskan untuk bercerai dua tahun setelahnya. Namun, pasangan ini memutuskan untuk menikah kembali pada 2006 yang berakhir dengan perceraian di tahun berikutnya.

Keduanya dikarunia seorang putri, yaitu Hailie Jade Scott pada 1995. Selain itu, Eminem juga secara sah mengadopsi Stevie Laine Scott yang merupakan anak dari Kim dan Eric Hartter.

