Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Sinopsis Film Sicario: Day of the Soldado, Perang Antar Kartel Narkoba

Reynaldi Andrian Pamungkas
18/2/2026 17:30
Sinopsis Film Sicario: Day of the Soldado, Perang Antar Kartel Narkoba
Berikut Sinopsis Film Sicario: Day of the Soldado(Doc IMDB)

SICARIO: Day of the Soldado adalah film aksi thriller tahun 2018 yang merupakan sekuel dari film Sicario yang dirilis pada tahun 2015.

Film ini kembali menyoroti konflik berdarah di perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko yang dipenuhi kartel narkoba dan operasi rahasia pemerintah.

Berikut Sinopsis Film Sicario: Day of the Soldado

Cerita berfokus pada agen CIA, Matt Graver yang diperankan oleh Josh Brolin, mendapat tugas baru untuk memicu perang antar kartel narkoba demi melemahkan jaringan penyelundupan manusia dan teroris yang masuk ke Amerika.

Untuk menjalankan misi tersebut, Matt kembali bekerja sama dengan Alejandro Gillick yang diperankan oleh Benicio del Toro.

Ia adalah seorang mantan jaksa yang kini menjadi pembunuh bayaran dengan dendam pribadi terhadap kartel.

Rencana mereka adalah menculik putri seorang bos kartel besar agar memicu konflik internal.

Namun, situasi menjadi kacau ketika operasi rahasia itu terungkap dan pemerintah menarik dukungan, membuat Alejandro harus bertahan hidup sambil melindungi gadis yang awalnya menjadi target. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki



Editor : Reynaldi
