Wow! Kartu Pokemon Langka Ini Terjual Seharga Rp260 Miliar ke Anak Eks Pejabat Gedung Putih

Logan Paul resmi menjual kartu Pikachu Illustrator miliknya senilai US$16,5 juta.(Goldin)

BINTANG YouTube sekaligus pegulat WWE, Logan Paul, kembali menggegerkan dunia kolektor. Ia baru saja menjual kartu trading card Pokemon ultra-langka miliknya dengan harga fantastis, yakni US$16,5 juta atau sekitar Rp260 miliar (asumsi kurs Rp15.800). Angka ini memecahkan rekor sebagai kartu trading termahal yang pernah terjual dalam sejarah lelang.

Kartu yang dimaksud adalah "Pikachu Illustrator", yang merupakan satu-satunya di dunia dengan penilaian kondisi sempurna (Grade 10) dari lembaga PSA (Professional Sports Authenticator). Paul sebelumnya membeli kartu ini tahun 2021 dalam kesepakatan senilai US$5,3 juta.

Pembeli Misterius dan Perburuan Harta Karun Planet

Pemenang lelang tersebut terungkap sebagai AJ Scaramucci, putra dari pengusaha keuangan sekaligus mantan Direktur Komunikasi Gedung Putih, Anthony Scaramucci. AJ menyatakan akuisisi ini hanyalah awal dari rencana ambisiusnya yang disebut "perburuan harta karun planet".

"Saya sedang dalam misi untuk membeli fosil dinosaurus T-Rex, saya akan membeli Deklarasi Kemerdekaan, dan saya tidak berhenti di situ," ujar Scaramucci saat mengejutkan Paul dalam siaran langsung. "Ini barulah permulaan."

Sebagai bagian dari penjualan, Paul juga menyerahkan kalung berlian yang ia gunakan untuk memamerkan kartu tersebut saat debutnya di WrestleMania 38 pada tahun 2022.

Butuh Likuiditas untuk Pernikahan

Meskipun menyandang status sebagai kolektor berat, Logan Paul mengakui bahwa ia memerlukan dana segar menyusul pernikahannya yang mewah dengan model asal Denmark, Nina Agdal, di Danau Como, Italia, pada Agustus 2025 lalu.

Dalam acara Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch, bos rumah lelang Ken Goldin terlihat merayu Paul untuk melepas aset berharganya tersebut. "Pasar Pokemon sedang sangat panas. Ia mendominasi pasar dan itu (Pikachu Illustrator) adalah kartu nomor satu," kata Goldin.

Paul pun menanggapi dengan jujur mengenai alasannya melepas koleksi tersebut. "Saya bukan pengecer. Saya adalah kolektor. Namun, sejujurnya, saya bisa menggunakan likuiditas tersebut. Saya pandai menghasilkan uang, tapi saya lebih pandai dalam menghabiskan uang," aku Paul.

Kelangkaan Pikachu Illustrator

Kartu Pikachu Illustrator pertama kali dikeluarkan sebagai hadiah kompetisi di Jepang tahun 1998. Diperkirakan hanya ada sekitar 40 unit yang eksis di seluruh dunia. Namun, milik Logan Paul dianggap "hampir sempurna" karena satu-satunya yang mendapatkan nilai tertinggi, menjadikannya benda paling dicari oleh kolektor kelas atas di seluruh dunia.

Keabsahan rekor ini dikonfirmasi langsung oleh ajudikator Guinness World Records, Sarah Casson, yang menyatakan bahwa kartu ini resmi menjadi kartu trading termahal yang pernah terjual melalui proses lelang. (BBC/Z-2)