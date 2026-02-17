Bukan Sekadar Lucu! Papa Zola The Movie Bikin Ayah Se-Indonesia Menangis, Cek Jadwal Jakarta Hari Ini

Jadwal tayang film Papa Zola The Movie di Jakarta(Dok. X)

FILM animasi yang paling dinanti dari semesta Monsta, Papa Zola The Movie (juga dikenal dengan judul Papa Game On), kini tengah menjadi primadona di layar lebar Indonesia. Sejak dirilis resmi pada akhir Januari 2026, film ini terus mencatatkan angka penonton yang impresif berkat perpaduan komedi khas dan drama keluarga yang menyentuh hati.

Bagi warga Jakarta yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, Papa Zola The Movie menawarkan pengalaman sinematik yang berbeda. Karakter yang biasanya dikenal sebagai sosok jenaka di serial BoBoiBoy ini kini tampil sebagai bintang utama dengan latar belakang cerita yang lebih mendalam.

Sinopsis Papa Zola The Movie: Bangkitnya Agen P.A.P.A

Cerita berfokus pada kehidupan sehari-hari Papa Zola yang bekerja keras sebagai penghantar makanan demi menabung untuk liburan impian keluarganya. Namun, kehidupan normal tersebut terusik ketika alien misterius menyerang dan menculik putrinya, Pipi Zola.

Insiden ini memaksa Papa Zola dan isterinya, Mama Zila, untuk menggali kembali ingatan lama mereka yang sempat terhapus. Ternyata, di masa lalu, mereka adalah anggota elit dari Protect and Prevent Agency (P.A.P.A), sebuah organisasi rahasia yang bertugas melindungi Bumi dari ancaman luar angkasa.

Dengan bantuan teknologi canggih dan semangat Kebenaran, Papa Zola harus kembali beraksi di medan perang virtual yang menyerupai permainan video demi menyelamatkan Pipi dan mencegah dunia berubah menjadi simulasi permanen.

Jadwal Tayang Papa Zola The Movie di Bioskop Jakarta Hari Ini

Berikut adalah estimasi jadwal tayang dan daftar bioskop di Jakarta yang memutar Papa Zola The Movie pada Februari 2026:

1. Jakarta Pusat

Grand Indonesia CGV: 11:30, 13:45, 16:00, 18:15, 20:30.

Plaza Indonesia XXI: 12:15, 14:30, 16:45, 19:00.

Senayan Park Cinepolis: 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 20:00.

2. Jakarta Selatan

Gandaria City XXI: 12:00, 14:15, 16:30, 18:45, 21:00.

Lotte Alley CGV: 11:45, 14:00, 16:15, 18:30.

Pondok Indah Mall 2 XXI: 13:00, 15:15, 17:30, 19:45.

3. Jakarta Barat

Central Park CGV: 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20.

Lippo Mall Puri XXI: 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30.

Mall Ciputra XXI: 12:00, 14:10, 16:20, 18:30.

Informasi Harga Tiket:

Harga tiket bioskop di Jakarta untuk tahun 2026 berkisar antara Rp35.000 hingga Rp85.000 tergantung hari dan lokasi mall. Untuk opsi lebih hemat, bioskop seperti Ciplaz Klender XXI menawarkan harga mulai Rp20.000.

Mengapa Film Ini Wajib Ditonton?

Selain kualitas animasi 3D yang sangat halus dari Monsta Studios, film ini membawa pesan moral yang kuat tentang pengorbanan orang tua. Penonton dewasa, terutama para ayah, akan merasa sangat terhubung dengan perjuangan Papa Zola dalam menyeimbangkan antara pekerjaan dan waktu untuk anak.

Kejutan tambahan bagi penggemar setia adalah adanya Secret Ending khusus untuk penayangan di Indonesia serta kemunculan cameo dari karakter animasi lokal seperti Si Juki dan Adit Sopo Jarwo sebagai bentuk kolaborasi industri animasi Asia Tenggara.

Fakta Menarik seputar Papa Zola The Movie

1. Apakah Papa Zola The Movie aman untuk anak balita?

Ya, film ini diklasifikasikan untuk Semua Umur (SU) dengan konten komedi yang bersih dan pesan edukatif.

2. Berapa durasi film Papa Zola The Movie?

Durasi total film ini adalah 111 menit atau sekitar 1 jam 51 menit.

3. Apakah ada BoBoiBoy di film ini?

Ya, BoBoiBoy dan Mechamato muncul sebagai cameo penting yang menghubungkan alur cerita ke lini masa utama Power Sphera Universe.

Segera pesan tiket Anda melalui aplikasi resmi untuk memastikan ketersediaan kursi di bioskop kesayangan Anda di Jakarta hari ini! (Z-10)