Billy Steinberg, Penulis Lagu 'Like a Virgin', Meninggal Dunia

Penulis lagu legendaris Billy Steinberg wafat di usia 75 tahun. Simak perjalanan karier pencipta lagu 'Like a Virgin' dan 'True Colors' ini.(Media Sosial X)

INDUSTRI musik dunia kehilangan salah satu maestro di balik layar. Billy Steinberg, penulis lagu pemenang Grammy yang menciptakan deretan hit legendaris seperti Like a Virgin milik Madonna, meninggal dunia pada usia 75 tahun.

Pihak pengacara Steinberg mengonfirmasi kepada BBC sang pencipta lagu mengembuskan napas terakhir di Los Angeles setelah berjuang melawan penyakit kanker. Keluarga mengenangnya sebagai sosok penulis lirik yang visioner, suami yang berbakti, dan salah satu penulis lagu paling berpengaruh di eranya.

"Hidup Billy Steinberg adalah bukti dari kekuatan abadi sebuah lagu yang ditulis dengan baik dan gagasan bahwa kejujuran, ketika dituangkan ke dalam musik, dapat hidup lebih lama dari kita semua," ungkap pernyataan resmi keluarga.

Baca juga : Daftar Pemenang Grammy Awards 2026

Jejak Emas di Puncak Tangga Lagu

Karier Steinberg membentang selama empat dekade. Ia mulai dikenal luas saat berkolaborasi dengan Tom Kelly pada awal 1980-an. Gebrakan terbesar mereka terjadi lewat lagu Like a Virgin (1984) yang dinyanyikan Madonna. Lagu tersebut sukses memuncaki tangga lagu Billboard Hot 100 dan menjadi identitas karier sang Diva.

Tak berhenti di situ, tangan dingin Steinberg juga melahirkan lagu-lagu klasik lainnya, seperti:

Cyndi Lauper: True Colors (1986)

Whitney Houston: So Emotional (1987)

The Divinyls: I Touch Myself (1990)

The Bangles: Eternal Flame

Keluarga menyebutkan lirik-lirik ciptaan Steinberg sering kali bermula dari refleksi pribadi yang mendalam, yang kemudian bertransformasi menjadi lagu kebangsaan bagi jutaan orang. "Bagi mereka yang dekat dengannya, yang paling penting bukanlah pengakuan, melainkan koneksi, keajaiban saat mendengar kerumunan orang menyanyikan kembali sesuatu yang tadinya hanya ada di buku catatannya," tambah keluarga.

Baca juga : Madonna dan Guy Ritchie Bersatu Dukung Karier Seni Putra Mereka, Rocco Ritchie

Warisan Abadi dan Penghargaan

Sepanjang kariernya, Steinberg menerima berbagai penghargaan bergengsi, termasuk Grammy Award atas kontribusinya dalam album Celine Dion, Falling Into You (1996). Pada 2011, namanya pun resmi masuk dalam Songwriters Hall of Fame.

Meski zamannya berganti, Steinberg tetap relevan dengan ikut menulis hit di era 2000-an, seperti Too Little Too Late milik JoJo dan Give Your Heart a Break milik Demi Lovato.

Lembaga Songwriters Hall of Fame mendeskripsikannya sebagai salah satu penulis lagu paling sukses yang karya-karyanya telah menjadi "klasik yang abadi". Billy Steinberg meninggalkan seorang istri, Trina, serta dua putra dan dua anak tiri. (BBc/Z-2)