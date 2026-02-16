Berikut Trik Assassin’s Creed Rogue PS3(Doc PlayStation)

ASSASSIN's Creed Rogue adalah game action adventure bertema sejarah dan petualangan yang dirilis untuk konsol PlayStation 3 pada tahun 2014. Game ini dikembangkan oleh Ubisoft.

Dalam game ini, pemain berperan sebagai Shay Patrick Cormac, seorang mantan Assassin yang beralih menjadi Templar. Ceritanya berlatar abad ke-18 saat Perang Tujuh Tahun di wilayah Amerika Utara.

Berikut 8 Trik Assassin’s Creed Rogue PS3

1. Cara Membuka Cheat

Selesaikan misi utama dan sampingan.

Penuhi tantangan tertentu, misalnya membunuh musuh dengan cara khusus.

Buka menu Cheats di Animus.

Beberapa cheat yang bisa dibuka seperti Infinite Ammo, No Notoriety, Invincible, Super Speed.

2. Trik Bertarung

Gunakan Counter, tombol kotak saat musuh menyerang untuk membunuh cepat.

Manfaatkan Puckle Gun saat menghadapi banyak musuh.

Gunakan granat dan smoke bomb untuk kabur.

Prioritaskan musuh bersenjata api terlebih dahulu.

3. Trik Perang Kapal

Upgrade Hull secepatnya.

Gunakan Chain Shot untuk memperlambat kapal musuh.

Serang dari samping untuk damage maksimal.

Gunakan Burning Oil saat dikejar.

Rebut kapal musuh dan kirim ke Fleet untuk dapat uang tambahan.

4. Cara Cepat Mendapat Uang

Rampas kapal musuh.

Selesaikan Naval Campaign di Fleet.

Buka peti harta di map North Atlantic dan River Valley.

Jual loot yang tidak dibutuhkan.

5. Trik Stealth

Gunakan semak-semak untuk bersembunyi.

Bunuh musuh dari atas.

Gunakan berserk dart untuk membuat musuh saling menyerang.

Jangan terlalu lama berada di area restricted.

6. Outfit Terbaik

Beberapa outfit memberikan efek khusus seperti mengurangi biaya pembelian, mengurangi kerusakan jarak jauh, meningkatkan stealth. Selesaikan side mission untuk membuka outfit langka.

7. Cara Mudah Selesaikan Sink Location

Upgrade kapal dulu sebelum menyerang area berat.

Hancurkan benteng untuk membuka area laut.

Gunakan mortar untuk menyerang dari jarak jauh.

8. Tips Pemula

Fokus upgrade kapal sebelum upgrade senjata pribadi.

Jangan terburu-buru menyerang banyak kapal sekaligus.

Gunakan eagle vision untuk mendeteksi musuh tersembunyi.

Jelajahi map untuk membuka fast travel.

Assassin’s Creed Rogue berbeda dari seri lain karena kamu bermain sebagai Templar. Kombinasi stealth, combat, dan perang laut jadi kunci utama kemenangan.

Sumber: theinsightfulpanda, ign