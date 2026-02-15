12 Trik Ace Combat Infinity PS3 Lengkap

Headline
ACE Combat Infinity adalah game simulasi pertempuran pesawat yang dirilis khusus untuk konsol PlayStation 3 pada tahun 2014.
Game ini dikembangkan oleh Bandai Namco dan menghadirkan pertempuran udara modern dengan berbagai jet tempur nyata seperti F-16, F-22, dan Su-35.
Jangan spam senjata spesial. Gunakan saat target banyak dalam satu area, lawan boss atau target prioritas, saat ingin cepat dapat skor tinggi.
Radar membantu melihat posisi musuh, target prioritas, ancaman misil. Sering-sering cek radar, jangan hanya fokus depan.
Saat alarm misil berbunyi lakukan belokan tajam, turunkan atau naikkan ketinggian cepat, jangan terbang lurus terlalu lama.
Mode online memberi EXP lebih cepat, bonus reward, tantangan lebih seru.
Beberapa target memberi skor lebih besar. Prioritaskan ace pilot, bomber besar, target misi utama.
Karena sistem Fuel terbatas maka jangan asal masuk misi, main saat event bonus. Pastikan koneksi stabil agar tidak gagal misi.
Boss dan pesawat tertentu punya pola terbang yang bisa dipelajari. Semakin hafal, semakin mudah dikalahkan.
Terlalu rendah bisa menabrak bangunan, sulit bermanuver, rentan serangan darat.
Game ini lebih mengutamakan skill dan strategi, bukan cheat. Semakin sering latihan, semakin terasa peningkatan kontrol dan akurasi. (Z-4)
Sumber: acecombatfandom, cheatcc
Berbeda dengan seri Ace Combat lainnya, game ini tidak memiliki cheat code tradisional seperti input tombol rahasia atau kode GameShark.
Meskipun permainan ini tidak memiliki cheat tradisional seperti kode atau tombol rahasia, terdapat beberapa trofi yang dapat Anda peroleh dengan menyelesaikan tugas tertentu.
