Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

12 Trik Ace Combat Infinity PS3 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
15/2/2026 21:00
12 Trik Ace Combat Infinity PS3 Lengkap
Berikut Trik Ace Combat Infinity PS3(Doc PlayStation)

ACE Combat Infinity adalah game simulasi pertempuran pesawat yang dirilis khusus untuk konsol PlayStation 3 pada tahun 2014.

Game ini dikembangkan oleh Bandai Namco dan menghadirkan pertempuran udara modern dengan berbagai jet tempur nyata seperti F-16, F-22, dan Su-35.

Berikut 12 Trik Ace Combat Infinity PS3

1. Pilih Pesawat Sesuai Misi

  • Multirole, cocok untuk misi campuran.
  • Fighter, fokus lawan pesawat musuh.
  • Attacker, efektif hancurkan target darat.
  • Jangan asal pilih pesawat, lihat jenis target di briefing dulu.

2. Gunakan Special Weapon dengan Tepat

Jangan spam senjata spesial. Gunakan saat target banyak dalam satu area, lawan boss atau target prioritas, saat ingin cepat dapat skor tinggi.

Baca juga : Cheat Ace Combat Infinity PS3 Lengkap

3. Upgrade Pesawat Secara Bertahap

  • Engine.
  • Maneuverability.
  • Special weapon power.
  • Jangan upgrade terlalu banyak pesawat sekaligus, fokus satu dulu.

4. Kuasai Manuver Dasar

  • Gunakan High-G Turn untuk belok tajam.
  • Jangan terlalu lama mengejar lurus.
  • Kombinasikan roll dan turn untuk menghindar.

5. Perhatikan Radar

Radar membantu melihat posisi musuh, target prioritas, ancaman misil. Sering-sering cek radar, jangan hanya fokus depan.

6. Hindari Missile dengan Benar

Saat alarm misil berbunyi lakukan belokan tajam, turunkan atau naikkan ketinggian cepat, jangan terbang lurus terlalu lama.

7. Kumpulkan Credits dengan Efisien

  • Mainkan misi event.
  • Selesaikan misi cepat dengan skor tinggi.
  • Jangan sering gagal biar tidak buang Fuel.

8. Main Multiplayer untuk EXP Cepat

Mode online memberi EXP lebih cepat, bonus reward, tantangan lebih seru.

Baca juga : Kumpulan Cheat Ace Combat Infinity PS3 Lengkap

9. Targetkan Musuh Bernilai Tinggi

Beberapa target memberi skor lebih besar. Prioritaskan ace pilot, bomber besar, target misi utama.

10. Kelola Fuel dengan Bijak

Karena sistem Fuel terbatas maka jangan asal masuk misi, main saat event bonus. Pastikan koneksi stabil agar tidak gagal misi.

11. Hafalkan Pola Musuh

Boss dan pesawat tertentu punya pola terbang yang bisa dipelajari. Semakin hafal, semakin mudah dikalahkan.

12. Jangan Terbang Terlalu Rendah Terus

Terlalu rendah bisa menabrak bangunan, sulit bermanuver, rentan serangan darat.

Game ini lebih mengutamakan skill dan strategi, bukan cheat. Semakin sering latihan, semakin terasa peningkatan kontrol dan akurasi. (Z-4)

Sumber: acecombatfandom, cheatcc



Editor : Reynaldi
