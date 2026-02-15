Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

Sinopsis Film The Lost Bladesman: Kisah Legenda Guan Yu Hadapi 6 Jenderal

Reynaldi Andrian Pamungkas
15/2/2026 17:00
Sinopsis Film The Lost Bladesman: Kisah Legenda Guan Yu Hadapi 6 Jenderal
Berikut Sinopsis Film The Lost Bladesman(Doc IMDB)

THE Lost Bladesman adalah film bergenre perang, fiksi dan aksi yang dirilis pada April 2011. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 49 menit.

Film yang disutradarai Felix Chong dan Mark Zhaohui ini dibintangi oleh Donnie Yen, Sun Li, Jian Wen, Mak Zhaohui, Shao Bing, dan Dong Yong.

Berikut Sinopsis Film The Lost Bladesman

Film ini menceritakan perjalanan Guan Yu, seorang jenderal setia yang terkenal karena keberanian dan kehormatannya.

Baca juga : Putri Donnie Yen Rilis Single idk

Setelah tuannya, Liu Bei, tercerai-berai akibat peperangan, Guan Yu terpaksa berada di bawah kekuasaan panglima perang ambisius, Cao Cao.

Cao Cao sebenarnya mengagumi kemampuan dan integritas Guan Yu, bahkan berusaha membujuknya agar mau bergabung secara permanen.

Namun, kesetiaan Guan Yu hanya tertuju pada Liu Bei. Meski diperlakukan dengan hormat dan diberi kedudukan tinggi, Guan Yu tetap bertekad meninggalkan Cao Cao demi kembali kepada tuannya.

Baca juga : Donnie Yen Mengaku Minta Perannya di John Wick 4 Diubah

Perjalanan pulangnya tidak mudah. Guan Yu harus menghadapi berbagai rintangan dan pertempuran sengit melawan para jenderal yang menghalangi jalannya.

Sepanjang film, ditampilkan konflik batin antara rasa terima kasih kepada Cao Cao dan kesetiaan tanpa kompromi kepada Liu Bei.

Film ini menonjolkan adegan pertarungan epik, nilai kesetiaan, kehormatan, dan pengorbanan yang menjadi inti kisah kepahlawanan Guan Yu. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki



Editor : Reynaldi
