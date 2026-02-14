Siapkan Amunisi Ramadan, Vindes Hadirkan Menu Spesial dan Festival Merchandise untuk Habiskan THR

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENYAMBUT bulan suci Ramadan 2026, Vindes kembali hadir dengan rangkaian agenda spesial yang siap menemani momen Ramadan Vivin Dedes di rumah. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Vindes tidak hanya menyapa penonton melalui program di YouTube, tetapi juga memperluas pengalaman Ramadan lewat event off-air yang lebih dekat dengan audiens, konten dracin (drama cina) eksklusif di media sosial, hingga peluncuran produk makanan kolaborasi yang dapat dinikmati sepanjang bulan suci. Sebuah perayaan Ramadan yang dikemas lebih variatif, interaktif, dan penuh makna.

Salah satu daya tarik terbaru di Ramadan tahun ini adalah FAM (Fan and Makers), sebuah collaborative market yang Vindes hadirkan bersama dengan Sun Eater dan Fanhead untuk mempertemukan para penggemar / fandom dengan para kreator nya di dalam satu ruang interaksi yang lebih dekat dan autentik.

Diselenggarakan di Brickhall Fatmawati pada 13 – 15 Maret 2026, FAM Vol.1 akan menghadirkan lebih dari 50 tenant terkurasi, dengan berfokus pada segmen Musik sebagai magnet utamanya. Tak hanya itu, FAM juga menghadirkan ragam elemen lain seperti Film, Sport, Art, hingga F&B serta pengalaman interaktif melalui sesi Signing Session dan Live Screen Print Merchandise dengan para kreator nya secara langsung.

“Ide Fan and Makers ini muncul dari pengamatan kami terhadap besarnya energi fandom dan komunitas yang sangat berkembang di Indonesia namun belum banyak memiliki wadah untuk saling mempertemukan fans dengan kreator nya. Sebagai sebuah ekosistem, Vindes ingin masuk ke setiap lini kreatif karena kami percaya bahwa merchandise bukan hanya sekedar pelengkap, melainkan sebuah cerita yang mempunyai ikatan emosional.” ujar Awan Prasetyo selaku CEO Vindes Corp.

Ramadan tahun ini Vindes juga kembali menggandeng Sedjuk Bakmi dan Kopi untuk berkolaborasi dan menghadirkan enam menu spesial bertajuk ‘Seperti Makan Di Ruang Tengah’. Nasi Lodeh Ayam Pop, Bakmi Rica, Es Badjigur, Es Cendol, Es Strawberry, dan Pisang Goreng Kelapa merupakan deretan menu rumahan yang dihadirkan untuk menemani Vivin Dedes yang jauh dari rumah namun rindu untuk menikmati cita rasa yang familiar. Menu kolaborasi ini sudah bisa dinikmati di semua cabang Sedjuk Bakmi dan Kopi di seluruh Indonesia selama bulan Ramadan.

Seluruh rangkaian keseruan FAM hingga kolaborasi eksklusif bersama Sedjuk Bakmi dan Kopi hadir untuk melengkapi kemeriahan Ramadan Bareng Vindes di tahun ke-4. Mengusung tema besar ‘Rumah Bisa Diciptakan’, Ramadan Bareng Vindes siap menemani waktu sahur Vivin Dedes selama 20 hari penuh. Saksikan keseruan Vincent, Desta, Jegel, Rigen, Boiyen, Gita Bhebhita, serta deretan bintang tamu lainnya setiap Senin hingga Jumat pukul 03.00 WIB hanya di kanal YouTube Vindes.(H-2)

