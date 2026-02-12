14 Trik Sekiro: Shadows Die Twice PS4 Lengkap

Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
SEKIRO: Shadows Die Twice PS4 adalah game action adventure bertema samurai yang dirilis untuk konsol PlayStation 4, dikembangkan oleh FromSoftware dan diterbitkan oleh Activision.
Game ini pertama kali dirilis pada 22 Maret 2019 dan memenangkan penghargaan Game of the Year 2019.
Banyak boss lebih mudah dikalahkan dengan menghancurkan Posture daripada menghabiskan HP mereka.
Kalau situasi buruk, lari dan reset pertarungan. Musuh akan kembali ke posisi awal.
Kalahkan boss utama untuk mendapatkan Memory, lalu tingkatkan kekuatan serangan di Sculptor’s Idol.
Empat Prayer Beads tambah Vitality dan Posture kamu.
Gunakan Hanbei di Dilapidated Temple untuk latihan parry dan combo.
Skill yang wajib diambil lebih dulu Mikiri Counter, Breath of Life, Ascending dan Descending Carp.
Banyak item penting tersembunyi di area samping. Jangan hanya fokus jalur utama.
Item seperti Ako’s Sugar bisa meningkatkan damage sementara.
Setiap boss punya pola tetap. Sabar dan pelajari timing mereka.
Sekiro menghargai ritme pertarungan. Serang, deflect, jaga jarak, ulangi.
Sekiro: Shadows Die Twice PS4 adalah game aksi samurai menantang dengan sistem pertarungan unik yang berfokus pada teknik dan ketepatan waktu. (Z-4)
Pemain berperan sebagai Wolf, seorang shinobi yang bertugas melindungi tuannya dan terlibat dalam konflik penuh pertarungan brutal.
Anime Sekiro: No Defeat adalah adaptasi dari gim Sekiro: Shadows Die Twice.
