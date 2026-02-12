14 Trik Sekiro: Shadows Die Twice PS4 Lengkap

A- A+

Berikut Trik Sekiro: Shadows Die Twice PS4(Doc PlayStation)

SEKIRO: Shadows Die Twice PS4 adalah game action adventure bertema samurai yang dirilis untuk konsol PlayStation 4, dikembangkan oleh FromSoftware dan diterbitkan oleh Activision.

Game ini pertama kali dirilis pada 22 Maret 2019 dan memenangkan penghargaan Game of the Year 2019.

Berikut 14 Trik Sekiro: Shadows Die Twice PS4

1. Kuasai Parry

Kunci utama Sekiro adalah deflect, bukan dodge seperti Dark Souls.

Tekan tombol block tepat saat serangan musuh mengenai kamu.

Parry yang sempurna akan menaikkan Posture musuh dengan cepat.

2. Fokus Hancurkan Posture, Bukan HP

Banyak boss lebih mudah dikalahkan dengan menghancurkan Posture daripada menghabiskan HP mereka.

3. Manfaatkan Stealth

Gunakan rumput tinggi dan atap untuk menyelinap.

Banyak mini boss bisa dikurangi 1 bar HPnya dengan Deathblow diam-diam.

4. Gunakan Prosthetic Tool yang Tepat

Firecracker, efektif untuk musuh dan hewan besar.

Loaded Axe, menghancurkan perisai.

Flame Vent, lemah terhadap musuh berbulu atau monster.

5. Jangan Takut Kabur

Kalau situasi buruk, lari dan reset pertarungan. Musuh akan kembali ke posisi awal.

6. Tingkatkan Attack Power

Kalahkan boss utama untuk mendapatkan Memory, lalu tingkatkan kekuatan serangan di Sculptor’s Idol.

7. Kumpulkan Prayer Beads

Empat Prayer Beads tambah Vitality dan Posture kamu.

8. Latihan di Hanbei the Undying

Gunakan Hanbei di Dilapidated Temple untuk latihan parry dan combo.

9. Pelajari Tanda Serangan Berbahaya

Tusukan: Mikiri Counter

Sweep: Lompat

Grab: Hindari atau menjauh

10. Upgrade Skill Penting

Skill yang wajib diambil lebih dulu Mikiri Counter, Breath of Life, Ascending dan Descending Carp.

11. Eksplorasi Itu Penting

Banyak item penting tersembunyi di area samping. Jangan hanya fokus jalur utama.

12. Gunakan Sugar dan Item Buff

Item seperti Ako’s Sugar bisa meningkatkan damage sementara.

13. Hafalkan Pola Boss

Setiap boss punya pola tetap. Sabar dan pelajari timing mereka.

14. Jangan Terlalu Agresif

Sekiro menghargai ritme pertarungan. Serang, deflect, jaga jarak, ulangi.

Sekiro: Shadows Die Twice PS4 adalah game aksi samurai menantang dengan sistem pertarungan unik yang berfokus pada teknik dan ketepatan waktu. (Z-4)

Sumber: gamespot, eurogamer