7 Rekomendasi Drama Korea Jung Eun Woo yang Membuktikan Kualitas Aktingnya

Daftar lengkap drama dan film yang dibintangi Jung Eun-woo,(Dok. MI)

JUNG Eun-woo merupakan salah satu aktor Korea Selatan yang dikenal memiliki jangkauan akting luas, terutama dalam genre melodrama dan drama harian (daily drama). Sejak memulai debutnya, aktor kelahiran 1986 ini telah membintangi puluhan judul yang menguras emosi penonton.

Artikel ini akan mengulas daftar drama dan film Jung Eun Woo yang paling ikonik serta perjalanan kariernya di industri hiburan.

Profil Singkat Jung Eun-woo

Lahir dengan nama Jung Dong-jin pada 10 April 1986, Jung Eun-woo memulai karier aktingnya dengan dedikasi tinggi. Ia menempuh pendidikan di Universitas Dongguk jurusan Teater, yang menjadi fondasi kuat bagi kemampuan aktingnya yang metodik.

Dengan tinggi badan yang proporsional dan wajah yang tegas, ia sering kali dipercaya memerankan karakter pria yang berwibawa namun memiliki sisi emosional yang dalam.

Drama ini menjadi salah satu karya paling ikonik dalam karier Jung Eun-woo. Berperan sebagai Seol Do-hyun, ia terlibat dalam kisah cinta yang rumit dengan karakter utama yang menyamar sebagai laki-laki demi warisan keluarga. Chemistry yang kuat dalam drama ini bahkan sempat membawa kabar kedekatan di dunia nyata dengan lawan mainnya saat itu.

2. The Return of Hwang Geum-bok (2015)

Dalam drama ini, Eun-woo memerankan Kang Moon-hyuk, seorang eksekutif muda yang terjebak dalam misteri hilangnya ibu dari wanita yang ia cintai. Perannya di sini sangat menonjol karena ia harus memainkan karakter yang dingin namun sebenarnya sangat peduli dan protektif.

3. Five Fingers (2012)

Bermain bersama aktor besar lainnya, Eun-woo memerankan Hong Woo-jin. Drama ini berfokus pada persaingan dua pianis hebat dalam sebuah keluarga yang penuh rahasia gelap. Penampilan Eun-woo memberikan warna tersendiri dalam alur cerita yang penuh dengan plot twist.

4. Fatal Promise (2020)

Drama ini merupakan salah satu karya terbarunya yang menunjukkan kematangan akting. Sebagai Kang Tae-in, ia berperan sebagai pria yang harus memilih antara karier dan janji yang ia buat kepada seorang wanita di masa lalu. Drama ini penuh dengan ketegangan dan konflik moral yang kuat.

Meskipun lebih aktif di layar kaca, Jung Eun-woo juga memiliki beberapa proyek film yang menunjukkan fleksibilitasnya sebagai aktor:

Tahun Judul Film Peran 2013 Sleepless Night Soo-hee 2010 Romantic Island Cameo

People Also Ask (FAQ)

Apa drama pertama Jung Eun-woo?

Jung Eun-woo memulai debut aktingnya lewat drama Sharp 3 pada tahun 2006, di mana ia memerankan karakter pendukung yang mulai menarik perhatian publik.

Siapa pasangan Jung Eun-woo di drama One Well-Raised Daughter?

Dalam drama tersebut, ia beradu akting dengan aktris Park Han-byul. Hubungan mereka sempat berlanjut ke dunia nyata sebelum akhirnya dikabarkan berpisah beberapa waktu kemudian.

Drama Jung Eun-woo Berdasarkan Rating Populer

One Well-Raised Daughter (Rating Tinggi/Melodrama)

The Return of Hwang Geum-bok (Drama Harian Terpopuler)

Five Fingers (Drama Musikal/Thriller)

Stranger (Penampilan Spesial sebagai Detektif)

Itulah daftar lengkap drama dan film yang dibintangi oleh Jung Eun-woo. Keberhasilannya dalam membawakan berbagai karakter membuktikan bahwa ia adalah aktor yang memiliki dedikasi tinggi terhadap seninya. Mana drama Jung Eun-woo yang menjadi favorit Anda?