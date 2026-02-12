Teka-teki PIR.BG, Inilah Makna Pesan Terakhir Jung Eun Woo sebelum Meninggal

Pesan terakhir Jung Eun Woo sebelum meninggal.(Outlook India)

Industri hiburan Korea Selatan kembali berduka. Pada Rabu (11/2), aktor berbakat Jung Eun-woo (lahir sebagai Jung Dong-jin) dilaporkan meninggal dunia dalam usia 39 tahun.

Kepergian aktor yang dikenal melalui perannya dalam berbagai drama populer ini menyisakan kesedihan mendalam bagi penggemar di seluruh dunia.

Hingga saat ini, penyebab pasti kematian Jung Eun-woo belum diumumkan secara resmi oleh pihak agensi maupun keluarga. Namun, berbagai spekulasi muncul menyusul unggahan terakhir sang aktor di media sosial yang bernada melankolis dan penuh teka-teki.

Kronologi dan Pengumuman Resmi Kematian

Kabar duka ini pertama kali tersiar pada pagi hari tanggal 11 Februari 2026. Pihak keluarga mengonfirmasi bahwa Jung Eun-woo telah tiada, namun mereka meminta privasi penuh di masa berkabung ini. Berdasarkan laporan media setempat, jenazah sang aktor disemayamkan di Rumah Sakit New Goryeo, Gimpo, Provinsi Gyeonggi.

Meskipun otoritas berwenang tidak menemukan adanya indikasi tindak kriminal atau keterlibatan pihak luar (foul play), detail medis mengenai penyebab kematian tetap dirahasiakan atas permintaan keluarga. Prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 13 Februari 2026, diikuti dengan proses kremasi di Byeokje Seunghwawon.

Teka-teki Pesan Terakhir di Instagram: PIR.BG

Satu hal yang paling menyita perhatian publik adalah unggahan terakhir Jung Eun-woo di akun Instagram pribadinya pada 10 Februari 2026, tepat sehari sebelum ia ditemukan meninggal. Unggahan tersebut berupa rangkaian foto (carousel) yang menampilkan sosok tokoh dunia yang telah tiada, yakni Leslie Cheung dan Amy Winehouse.

Keterangan foto (caption) yang ditulisnya sangat singkat: "Missing, jealous, sorry.. PIR.BG." Penggemar dengan cepat menganalisis bahwa "PIR.BG" jika dibaca terbalik merupakan anagram dari "GB.RIP" (Goodbye, Rest In Peace). Hal ini memicu spekulasi bahwa sang aktor telah memberikan sinyal perpisahan sebelum kepergiannya.

Profil dan Jejak Karier Jung Eun-woo (2006-2026)

Jung Eun-woo memulai debutnya di dunia akting pada tahun 2006 melalui drama remaja KBS berjudul Rounding Off Season 3. Sebelum menjadi aktor, ia adalah seorang atlet basket berbakat di masa sekolah menengah, namun harus berhenti karena cedera yang dialaminya.

Sepanjang dua dekade kariernya, ia telah membintangi puluhan judul drama dan film yang mengukuhkan namanya sebagai aktor watak yang mumpuni. Berikut adalah daftar karya ikonik Jung Eun-woo:

Tahun Judul Drama/Film Peran 2011 Bride of the Sun Choi Jin-hyuk 2013 One Well-Raised Daughter Seol Do-hyun 2018 My Only One Wang Yi-ryuk 2019 Welcome to Waikiki 2 Han Sang-woo 2021 Memory: Manipulated Murder Film (Karya Terakhir)

Apakah Jung Eun-woo sakit sebelum meninggal?

Tidak ada laporan medis resmi yang menyatakan bahwa Jung Eun-woo menderita penyakit kronis sebelum kematiannya pada Februari 2026. Kabar ini mengejutkan karena sang aktor terlihat sehat dalam aktivitas terakhirnya.

Apa makna dari pesan PIR.BG?

Banyak netizen menduga itu adalah pesan tersirat "Goodbye, Rest In Peace" (GB.RIP). Penggunaan referensi tokoh seperti Leslie Cheung yang wafat secara tragis menambah nuansa simbolis pada unggahan tersebut.

Kesimpulan

Kepergian Jung Eun-woo adalah kehilangan besar bagi dunia seni peran Korea Selatan. Meskipun penyebab pastinya masih menjadi misteri yang dijaga oleh privasi keluarga, warisan karyanya selama 20 tahun akan tetap hidup di hati para penggemar melalui layar kaca dan film yang telah ia bintangi.