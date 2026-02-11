10 Trik The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 Lengkap

Berikut Trik The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4(Doc PlayStation)

THE Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 adalah game horor interaktif bergenre cinematic horror adventure yang dikembangkan oleh Supermassive Games dan dirilis untuk PlayStation 4.

Game ini merupakan seri pertama dari The Dark Pictures Anthology, sebuah kumpulan game horor dengan cerita berbeda di setiap judulnya.

Berikut 10 Trik The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4

1. Jangan Panik Saat QTE

Game ini sangat bergantung pada QTE.

Tekan tombol dengan tepat waktu agar karakter tidak terluka atau mati.

Gunakan kontroler dengan kondisi baik agar respons tombol akurat.

2. Pilih Dialog dengan Tenang

Pilihan dialog memengaruhi hubungan dan nasib karakter.

Hindari pilihan yang memicu konflik.

Pilih opsi yang menunjukkan kerja sama dan empati.

3. Kumpulkan Semua Clue dan Secret

Jelajahi setiap ruangan dengan teliti.

Periksa dokumen, foto, dan benda aneh.

Clue membantu memahami situasi dan menghindari keputusan salah.

4. Waspada Halusinasi

Banyak adegan sebenarnya hanya halusinasi.

Jangan langsung menyerang tanpa memastikan ancaman itu nyata.

5. Hindari Menyerang Teman

Beberapa adegan membuat karakter melihat temannya sebagai monster.

Berhenti sejenak dan pikirkan sebelum menyerang.

6. Jaga Hubungan Antar Karakter

Hubungan yang baik membuka pilihan dialog lebih aman dan kerja sama lebih kuat.

7. Jangan Terburu-buru Kabur

Kadang pilihan kabur justru membuat karakter dalam bahaya.

Pertimbangkan situasi sebelum memilih lari atau sembunyi.

8. Simpan Senjata untuk Momen Penting

Jangan gunakan senjata sembarangan karena bisa berbalik fatal.

9. Cara Mendapatkan Ending Semua Selamat

Jangan menyerang saat halusinasi.

Lolos semua QTE penting.

Jangan panggil militer dengan menyebut nama kapal secara jelas.

Pastikan karakter utama tetap hidup hingga akhir.

10. Replay untuk Ending Berbeda

Game ini punya banyak ending. Gunakan fitur replay untuk melihat semua kemungkinan cerita.

Man of Medan adalah game horor pilihan cerita di mana keputusanmu menentukan nasib para karakter.

