Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

10 Trik The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 Lengkap

Reynaldi Andrian Pamungkas
11/2/2026 22:03
10 Trik The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 Lengkap
Berikut Trik The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4(Doc PlayStation)

THE Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4 adalah game horor interaktif bergenre cinematic horror adventure yang dikembangkan oleh Supermassive Games dan dirilis untuk PlayStation 4.

Game ini merupakan seri pertama dari The Dark Pictures Anthology, sebuah kumpulan game horor dengan cerita berbeda di setiap judulnya.

Berikut 10 Trik The Dark Pictures Anthology: Man of Medan PS4

1. Jangan Panik Saat QTE

  • Game ini sangat bergantung pada QTE.
  • Tekan tombol dengan tepat waktu agar karakter tidak terluka atau mati.
  • Gunakan kontroler dengan kondisi baik agar respons tombol akurat.

2. Pilih Dialog dengan Tenang

  • Pilihan dialog memengaruhi hubungan dan nasib karakter.
  • Hindari pilihan yang memicu konflik.
  • Pilih opsi yang menunjukkan kerja sama dan empati.

3. Kumpulkan Semua Clue dan Secret

  • Jelajahi setiap ruangan dengan teliti.
  • Periksa dokumen, foto, dan benda aneh.
  • Clue membantu memahami situasi dan menghindari keputusan salah.

4. Waspada Halusinasi

  • Banyak adegan sebenarnya hanya halusinasi.
  • Jangan langsung menyerang tanpa memastikan ancaman itu nyata.

5. Hindari Menyerang Teman

  • Beberapa adegan membuat karakter melihat temannya sebagai monster.
  • Berhenti sejenak dan pikirkan sebelum menyerang.

6. Jaga Hubungan Antar Karakter

  • Hubungan yang baik membuka pilihan dialog lebih aman dan kerja sama lebih kuat.

7. Jangan Terburu-buru Kabur

  • Kadang pilihan kabur justru membuat karakter dalam bahaya.
  • Pertimbangkan situasi sebelum memilih lari atau sembunyi.

8. Simpan Senjata untuk Momen Penting

  • Jangan gunakan senjata sembarangan karena bisa berbalik fatal.

9. Cara Mendapatkan Ending Semua Selamat

  • Jangan menyerang saat halusinasi.
  • Lolos semua QTE penting.
  • Jangan panggil militer dengan menyebut nama kapal secara jelas.
  • Pastikan karakter utama tetap hidup hingga akhir.

10. Replay untuk Ending Berbeda

  • Game ini punya banyak ending. Gunakan fitur replay untuk melihat semua kemungkinan cerita.

Man of Medan adalah game horor pilihan cerita di mana keputusanmu menentukan nasib para karakter. (Z-4)

Sumber: trueachievements, gamespot



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Reynaldi
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved