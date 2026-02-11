Series A Little White Lie Siap Tayang, Diadaptasi dari Novel Populer Karya Titish A K

Ilustrasi(Dok. Series a Little White Lie)

KISAH populer dari novel berjudul a Little White Lie karya penulis Titish A K, siap diadaptasi bebas ke dalam series 8 episode yang bakal tayang di platform streaming Max Stream. Cerita yang mengangkat kisah tentang kebohongan demi alasan baik itu dijadwalkan tayang pada pertengahan 2026.

Mengadaptasi bebas, series ini akan menghadirkan latar belakang 12 tahun kemudian kehidupan Ocha dari novel, bila di novel mengangkat cerita masa-masa di bangku sekolah, pada series akan hadir kehidupan versi dewasa, namun dengan cerita tetap berfokus pada karakter Ocha, Bintang dan Adit.

”Jadi ceritanya kurang lebih 12 tahun setelah masa Sekolah di novel. Nah di series mengambil latar belakang ketika mereka reuni, jadi mereka sudah lama tidak ketemu, ketemu lagi di reuni dan ini saatnya Ocha nih pengen tahu siapa sebenarnya yang waktu itu cinta sejatinya dia di masa sekolah itu, apakah Bintang apakah Adit,” kata Produser Series a Little White Lie, Oswin Bonifanz di Jakarta, Selasa (10/2).

Deretan aktor papan atas seperti Jerome Kurnia (Adit), Junior Robert (Bintang), Calista Arum (Ocha), bakal beradu akting pada series tersebut, dengan Sondang Pratama duduk di bangku sutradara dan Cassandra Massaid sebagai penulis naskah adaptasi.

Oswin pun mengatakan kalau series ini akan menghadirkan konflik yang lebih besar bukan hanya tentang kebohongan demi kebaikan yang berpusat pada ketiga karakter utama, namun juga akan menghadirkan kebohongan yang dirahasiakan karakter pendukung lainnya.

“Jadi setiap karakter punya konflik sendiri, punya masalah sendiri-sendiri yang menarik dan kalau kita tarik itu kayak bisa jadi satu series sendiri gitu. Jadi memang kami start dari nol dengan karakter yang sama, dengan DNA yang sama yang di buku lalu kami adaptasi bebas menjadi serial delapan episode,” terang Oswin.

A Little White Lie menghadirkan drama persahabatan, romansa, dan rahasia masa lalu yang berlapis, berpusat pada Ocha (23), gadis yang dikenal sebagai salah satu murid paling pintar di angkatannya. Namun, tepat saat hidupnya goyah karena baru saja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), Ocha harus menghadiri acara reuni SD yang digelar di Hotel Gala, hotel milik Adit (25), kakak kelasnya.



Kehadiran Ocha di acara ini bukan sekadar memenuhi undangan, melainkan ada satu tujuan yang ingin ia tuntaskan, mengucapkan terima kasih kepada “penulis surat-surat rahasia” yang pada masa sekolah menjadi pegangan Ocha dalam melewati masa paling gelap dalam hidupnya. Namun ternyata sosok yang dipercayai Ocha sebagai penulis surat ternyata bukan orang yang sebenarnya.(H-2)