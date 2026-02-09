Mariah Carey Pukau Dunia dengan Perhiasan Rp252,8 Miliar saat Pembukaan Olimpiade di Milan

Bintang pop dunia, Mariah Carey, berhasil mencuri perhatian dengan penampilan glamornya pada pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026.(Dok. Instagram @mariahcarey)

Bintang pop dunia, Mariah Carey, berhasil mencuri perhatian dengan penampilan glamornya pada pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 yang digelar di Stadion San Siro, Milan, Italia, Jumat (6/2) malam.

Dilansir dari PageSix, diva legendaris ini mengenakan perhiasan berlian mewah dengan nilai fantastis yang mencapai US$15 juta, setara dengan Rp252,8 miliar.

Carey tampak elegan mengenakan gaun putih dan selendang bulu karya Fausto Puglisi untuk Roberto Cavalli. Penampilannya semakin sempurna dengan koleksi perhiasan berlian emerald-cut dari Levuma, yang terdiri dari kalung untai ganda seberat 185 karat, gelang 55 karat, dan anting-anting menjuntai seberat 66 karat.

Ali Khalil, Pendiri sekaligus Direktur Kreatif Levuma, mengungkapkan kebanggaannya: "Bagi saya, kemewahan sejati adalah tentang emosi, kebijaksanaan, dan keabadian. Melihat Mariah mengenakan karya kami di panggung bersejarah seperti itu sangat bermakna."

Pada malam tersebut, Carey juga membawakan dua lagu, yaitu tembang klasik Italia Volare dan lagu hits-nya, Nothing Is Impossible.

Ini bukan kali pertama Carey tampil dengan perhiasan Levuma. Pada ajang Video Music Awards (VMA) 2025 lalu, ia sempat memukau publik dengan kalung berlian Rosée Éternelle dan anting senada seberat 204,38 karat yang diperkirakan senilai US$10 juta (sekitar Rp168,5 miliar). (Z-10)