Headline
Dukungan Ulama Perkuat Diplomasi

Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Mariah Carey Pukau Dunia dengan Perhiasan Rp252,8 Miliar saat Pembukaan Olimpiade di Milan

Nike Amelia Sari
09/2/2026 20:26
Mariah Carey Pukau Dunia dengan Perhiasan Rp252,8 Miliar saat Pembukaan Olimpiade di Milan
Bintang pop dunia, Mariah Carey, berhasil mencuri perhatian dengan penampilan glamornya pada pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026.(Dok. Instagram @mariahcarey)

Bintang pop dunia, Mariah Carey, berhasil mencuri perhatian dengan penampilan glamornya pada pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026 yang digelar di Stadion San Siro, Milan, Italia, Jumat (6/2) malam.

Dilansir dari PageSix, diva legendaris ini mengenakan perhiasan berlian mewah dengan nilai fantastis yang mencapai US$15 juta, setara dengan Rp252,8 miliar.

Carey tampak elegan mengenakan gaun putih dan selendang bulu karya Fausto Puglisi untuk Roberto Cavalli. Penampilannya semakin sempurna dengan koleksi perhiasan berlian emerald-cut dari Levuma, yang terdiri dari kalung untai ganda seberat 185 karat, gelang 55 karat, dan anting-anting menjuntai seberat 66 karat.

Baca juga : Mariah Carey Dipastikan Meriahkan Upacara Pembukaan Olimpiade Musim Dingin 2026

Ali Khalil, Pendiri sekaligus Direktur Kreatif Levuma, mengungkapkan kebanggaannya: "Bagi saya, kemewahan sejati adalah tentang emosi, kebijaksanaan, dan keabadian. Melihat Mariah mengenakan karya kami di panggung bersejarah seperti itu sangat bermakna."

Pada malam tersebut, Carey juga membawakan dua lagu, yaitu tembang klasik Italia Volare dan lagu hits-nya, Nothing Is Impossible.

Ini bukan kali pertama Carey tampil dengan perhiasan Levuma. Pada ajang Video Music Awards (VMA) 2025 lalu, ia sempat memukau publik dengan kalung berlian Rosée Éternelle dan anting senada seberat 204,38 karat yang diperkirakan senilai US$10 juta (sekitar Rp168,5 miliar). (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved