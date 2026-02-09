Berita Heboh Terkini Artis Perempuan Indonesia: Dari Kabar Bahagia Chelsea Islan, Namira Adjani dan Grup Perempuan Indonesia no na

Chelsea Islan mengumumkan kehamilannya di media sosial.(Dok Instagram)

PEKAN ini, dunia hiburan Indonesia nampaknya tidak diberi jeda dengan berita-berita terbaru dari artis yang kerap menghiasi layar kaca publik Indonesia. Dimulai dari isu penelantaran anak oleh artis Denada hingga beredarnya kabar perceraian Nia Ramadhani dengan Ardi Bakrie yang telah dibantah oleh aktris tersebut. Namun, berita terbaru dari para artis perempuan Indonesia turut membawa kabar yang membahagiakan. Berikut adalah kabar terbaru dari beberapa artis perempuan Indonesia:

1. Chelsea Islan umumkan tengah mengandung

Dilansir dari unggahan pribadi pada akun Instagram Chelsea Islan, aktris yang telah menikah dengan Rob Clinton Kardinal semenjak tahun 2022 lalu umumkan kehamilan pertamanya. Tidak hanya merayakan hari ulang tahun sang suami, Chelsea juga mengumumkan kehamilan melalui maternity photoshoot dalam unggahan tersebut.

“Happy 33rd Birthday to my Husband! Soon to be Dad. This year is incredibly special for us, as we are celebrating together as three, with our little one on the way. Carrying a Blessing,” tulisnya dalam unggahan Instagram pada akun @chelseaislan pada 6 Februari lalu.

Baca juga : Namira Adjani Jadi Perempuan Termuda Peraih Six Star Finisher, Cetak Rekor MURI

Chelsea juga turut mengunggah kebahagiaan tersebut dalam unggahan Instagram yang lain. Berita bahagia ini tentunya disambut dengan baik oleh para penggemar dan beberapa artis lainnya yang turut mendoakan kesehatan bagi sang anak dan Chelsea.

2. Namira Adjani raih Rekor MURI

Putri dari aktris dan presenter senior Alya Rohali ini berhasil mengukuhkan namanya dalam catatan sejarah sebagai Perempuan Termuda peraih Six Star Finisher Medal di World Marathon Majors (WMM). Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Namira mengucapkan rasa syukur atas pencapaian besarnya.

“Aku pemegang rekor indonesia! Years of consistency in running has led me to this dream. Of course, i couldn’t have done it without the support of my loved ones. Aku harap perjalananku ini bisa menginspirasi lebih banyak orang untuk berlari & hidup sehat! Thank you for being a part of my journey#muri,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Seperti yang diketahui, Namira memang kerap mengunggah hobi olahraganya tersebut di akun media sosial pribadinya. Dalam meraih rekor tersebut, Namira tercatat mengikuti enam perlombaan lari internasional, yaitu New York City Marathon 2025, Boston Marathon 2025, Chicago Marathon 2024, Berlin Marathon 2023, Tokyo Marathon 2023, serta London Marathon 2022.

4. 3. no na kembali tampil dengan lagu Work

Bulan Mei tahun lalu, 88rising meluncurkan girl group terbarunya yang berisikan perempuan berbakat dari Indonesia, yaitu Esther, Christy, Baila, dan Shazfa. Memulai debutnya dengan lagu Shoot yang menunjukkan vokal bergaya R&B, no na kembali bawakan lagu baru dengan sentuhan Indonesia melalui instrumen alat musik Ceng-Ceng dari Bali. Lagu yang diberi judul Work ini menjadi genre lagu baru dalam deretan musik grup perempuan asal Indonesia ini. No na turut menyajikan konten unik melalui lagu ini dengan menampilkan ciri khas Indonesia lainnya, seperti bekerja menjadi pegawai Trans-Jakarta hingga menampilkan gerakan dance lagu Work di sky deck Halte Bundaran HI. (E-4)