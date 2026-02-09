Belum Lama Ditinggal Meninggal Istri, Pesulap Merah Ungkap Berpoligami Sejak 2022

Pesulap Merah(Dok Instagram)

Sosok Marcel Radhival, atau yang populer dengan nama Pesulap Merah, akhirnya angkat bicara mengenai rumor rumah tangga yang tengah menerpa dirinya.

Isu poligami ini menjadi perbincangan hangat publik, tepat setelah beredarnya kabar duka mengenai wafatnya sang istri pertama, Tika Mega Lestari, pada akhir Januari lalu usai berjuang melawan kanker mulut.

Dalam sebuah klarifikasi melalui siaran langsung di akun TikTok pribadinya yang diunggah kembali oleh akun @michaelfor62 (5/2), Marcel secara mengejutkan membenarkan kabar bahwa dirinya telah berpoligami. Pria berusia 30 tahun ini mengaku sudah menjalin hubungan tersebut sejak tahun 2022.

Nama Ratu Rizky Nabila, mantan istri pesepakbola Alfath Fathier, ikut terseret dan disebut-sebut sebagai sosok istri kedua dalam narasi yang beredar.

Marcel pun mengaku heran mengapa publik baru meributkan hal ini sekarang.

"Kita pernah live bertiga, saya, istri pertama, dan istri kedua. Ngobrol bareng dan menjawab pertanyaan netizen. Jadi sebenarnya bukan hal yang disembunyikan," jelas pria 30 tahun tersebut.

Dalam klarifikasinya, Marcel juga sempat menceritakan perselisihan yang sempat terjadi pada rumah tangganya saat awal menjalani poligami.

"Pas awal-awal poligami dulu, istri pertama, istri kedua ribut-ribut itu wajar, tapi Allah menakdirkan lagi, menyatukan lagi," sambungnya.

Namun, Marcel menyebut sang istri pertama berpulang di saat kondisi rumah tangganya mulai membaik.

'Ya itu kabar sedihnya adalah di saat kondisinya sudah mulai tenang, di saat kondisinya sudah mulai baik-baik saja, istri pertama malah meninggal," tuturnya.

Meski mengakui adanya poligami, Marcel enggan membedah lebih dalam mengenai alasan di balik keputusan besar tersebut. Ia menekankan bahwa ada hal-hal privasi yang menurutnya tidak etis untuk menjadi konsumsi publik.



"Kenapa alasan poligami? Alasannya itu ada dari aib istri pertama dan aib istri kedua. Bahaya nanti kalau misalkan diceritakan. Ketahuan nih jadi tahu publik aib istri pertama saya apa, aib istri kedua saya apa. Itu nggak boleh dalam Islam," jelas lelaki 30 tahun ini.

Dalam unggahan terbaru di akun Instagram, Pesulap Merah yang dikenal vokal membongkar trik perdukunan ini meminta masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi. Ia berharap netizen tidak terlalu terjebak dalam pusaran gosip pribadinya.

"Fokus saja pada pembodohan dan perdukunan yang harus dituntaskan karena perbuatan penipuan dan pencabulan yang mereka buat," tegas Marcel. (E-4)

