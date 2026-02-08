Brad Arnold Meninggal Dunia: Biodata, Karier, hingga Perjuangan Melawan Kanker Ginjal

Brad Arnold, vokalis utama sekaligus pendiri band rock asal Amerika Serikat, 3 Doors Down.(Dok. Instagram brad3doorsdown)

DUNIA musik internasional kembali diselimuti awan duka. Brad Arnold, vokalis utama sekaligus pendiri band rock asal Amerika Serikat, 3 Doors Down, dilaporkan meninggal dunia pada Sabtu, 7 Februari 2026. Penyanyi yang dikenal melalui suara baritonnya yang emosional ini meninggal dunia pada usia 47 tahun.

Kepergian Brad Arnold meninggalkan duka mendalam bagi jutaan penggemarnya di seluruh dunia, terutama di Indonesia, di mana lagu-lagunya telah menjadi bagian dari identitas musik generasi 2000-an.

Biodata Lengkap

Nama Lengkap: Bradley Kirk Arnold

Tanggal Meninggal: 7 Februari 2026

Usia: 47 Tahun

Penyebab: Kanker Ginjal Stadium 4

Karya Ikonik: Here Without You, Kryptonite, When I'm Gone

Penyebab Brad Arnold Meninggal Dunia

Berdasarkan keterangan resmi dari pihak keluarga, Brad Arnold meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya di kediamannya. Di saat-saat terakhirnya, ia didampingi oleh sang istri, Jennifer Arnold, beserta keluarga besarnya.

Brad diketahui telah berjuang melawan kanker ginjal stadium empat sejak pertama kali didiagnosis pada Mei 2025. Meskipun menjalani berbagai rangkaian pengobatan medis, kondisi kesehatannya terus menurun dalam beberapa bulan terakhir hingga akhirnya ia dinyatakan berpulang.

Jejak Magis "Here Without You" di Indonesia

Bagi penikmat musik di tanah air, nama Brad Arnold tidak bisa dipisahkan dari lagu balada legendaris "Here Without You". Dirilis pada tahun 2003 sebagai bagian dari album Away from the Sun, lagu ini bukan sekadar hit di tangga lagu, melainkan telah menjadi "lagu wajib" di berbagai radio dan kafe di Indonesia selama lebih dari dua dekade.

Brad pernah mengungkapkan bahwa lirik lagu tersebut merupakan manifestasi rasa rindunya yang mendalam kepada istrinya saat itu selama menjalani tur panjang. Kejujuran emosional inilah yang membuat "Here Without You" mampu melampaui sekat budaya dan bahasa, menjadikannya salah satu lagu rock barat paling ikonik di Indonesia.

Fakta Unik Karier Brad Arnold

Selain "Here Without You", Brad juga dikenal melalui lagu "Kryptonite" yang melambungkan nama 3 Doors Down ke puncak popularitas global. Menariknya, lagu yang meraih sertifikasi enam kali platinum tersebut ditulis oleh Brad saat ia masih berusia 15 tahun. Ide lagu itu muncul secara spontan di tengah rasa bosannya saat mengikuti pelajaran matematika di sekolah menengah atas.

Kemampuan Brad dalam menulis lirik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari menjadikannya salah satu penulis lagu rock paling dihormati di generasinya.

Penghormatan Terakhir untuk Sang Maestro

Meskipun sosok fisiknya kini telah tiada, warisan musik Brad Arnold dipastikan akan tetap abadi. Suaranya yang khas akan terus bergema setiap kali bait "I'm here without you, baby, but you're still on my lonely mind" diputar oleh para penggemar setianya.

Indonesia kehilangan salah satu suara yang pernah menemani malam-malam penuh nostalgia bagi banyak orang. Selamat jalan, Brad Arnold. (H-3)