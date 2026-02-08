Brad Arnold, Vokalis 3 Doors Down, Meninggal Dunia di Usia 47 Tahun

Brad Arnold(Dok The Sunday Guardian )

VOKALIS sekaligus penulis lagu band rock 3 Doors Down, Brad Arnold, meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pihak band melalui platform X pada Sabtu, 7 Februari. Arnold wafat pada usia 47 tahun.

Dalam pernyataan resminya, 3 Doors Down menyampaikan duka mendalam atas kepergian sang frontman. “Ia akan sangat dirindukan dan selalu dikenang,” tulis band tersebut.

Nama 3 Doors Down melejit pada era 2000-an lewat sejumlah lagu rock populer, di antaranya Kryptonite, Here Without You, When I’m Gone, dan Loser.

Arnold pertama kali mengungkap kondisi kesehatannya kepada publik pada Mei 2025. Saat itu, ia mengumumkan telah didiagnosis menderita karsinoma sel jernih ginjal stadium 4, yakni kanker ginjal yang telah menyebar hingga ke paru-paru.

Meski menghadapi penyakit serius, Arnold menegaskan dirinya tidak diliputi rasa takut. “Saya benar-benar tidak takut sama sekali,” ujarnya. Ia juga mengaku kecewa karena kondisi tersebut memaksa band membatalkan tur yang telah direncanakan.

“Saya berharap kalian bisa mendoakan saya setiap kesempatan yang ada,” katanya.

Dalam pernyataan terpisah, 3 Doors Down mengenang peran Arnold sebagai anggota pendiri, vokalis, sekaligus drummer pertama band.

Ia disebut turut membentuk arah musik 3 Doors Down dengan menggabungkan nuansa post-grunge yang mudah diterima dengan lirik emosional yang dekat dengan kehidupan pendengar.

3 Doors Down dibentuk di Mississippi pada pertengahan 1990-an. Salah satu anggota pendiri lainnya, Matt Roberts, lebih dulu meninggal dunia pada 2016 dalam usia 38 tahun.

Salah satu karya terbesar Arnold, Kryptonite, yang menjadi lagu terobosan band pada tahun 2000, ditulisnya saat masih berusia 15 tahun. Lagu tersebut ia ciptakan ketika masih duduk di bangku kelas matematika.

Orang-orang terdekat mengenang Arnold bukan hanya karena kemampuan bermusiknya, tetapi juga karena kepribadiannya yang hangat, rendah hati, beriman, serta penuh kasih terhadap keluarga dan sahabat. Arnold meninggalkan seorang istri, Jennifer.

Sepanjang kariernya, lagu-lagu 3 Doors Down kerap diputar di radio rock dan pop sepanjang 2000-an hingga 2010-an. Band ini juga meraih tiga Billboard Music Awards.

Album debut mereka, The Better Life, tercatat sebagai album terlaris ke-11 pada tahun perilisannya di Amerika Serikat.

Arnold juga dikenal terbuka mengenai perjuangannya melawan kecanduan alkohol. Ia mengungkapkan telah menjalani hidup sober sejak 2016.

Dalam wawancara pada 2023, ia mengaku sebelumnya menganggap alkohol sebagai cara untuk menenangkan diri sebelum tampil dan mengatasi rasa kesepian.