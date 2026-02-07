Sinopsis Film Emergency Declaration: Ketegangan Penumpang Hadapi Teror di Pesawat

Berikut Sinopsis Film Emergency Declaration(Doc IMDB)

EMERGENCY Declaration adalah film bergenre aksi, bencana, drama dan misteri yang dirilis pada Agustus 2022. Film ini tayang dengan durasi 2 jam 21 menit.

Film yang disutradarai oleh Han Jae-rim ini dibintangi Carson Allen, Im Si-wan, Lee Byung-hun, Kim Nam-gil, Song Kang-ho dan Seon In-ah.

Berikut Sinopsis Film Emergency Declaration

Emergency Declaration adalah film bencana aksi Korea Selatan yang menceritakan ketegangan dan perjuangan para penumpang serta awak pesawat setelah terjadi ancaman serius di udara.

Film ini mengikuti penerbangan KI501 yang berangkat dari Bandara Incheon menuju Hawaii.

Beberapa waktu setelah lepas landas, seorang detektif bernama In-ho mengetahui adanya ancaman teror melalui video online yang menunjukkan kemungkinan serangan terhadap pesawat tersebut dan tersangka itu ternyata sudah ada di dalam pesawat.

Di dalam pesawat juga ada Jae-hyuk, seorang ayah yang menempuh penerbangan meski takut terbang demi pergi ke Hawaii bersama putrinya yang sakit.

Ketika seorang penumpang tiba-tiba meninggal karena gejala misterius, kepanikan mulai menyebar dan situasi makin memburuk karena virus berbahaya dianggap mulai menyebar di dalam kabin.

Pemerintah dan pihak berwenang berupaya menghentikan krisis ini dari mencegah penyebaran virus, mengatur pendaratan darurat tanpa kompromi, hingga menghadapi penolakan negara lain untuk menerima pesawat karena ancaman yang dibawa di dalamnya.

Di tengah tekanan itu, kebersamaan penumpang dan petugas menguji keberanian dan kemanusiaan mereka dalam situasi darurat yang ekstrem.

Film ini menampilkan ketegangan tinggi, perjuangan emosional, dan konflik di udara yang membuat penonton ikut merasakan bahaya yang mengancam setiap karakter. (Z-4)

Sumber: imdb, wiki