Sinopsis Film The Outlaws: Perang Antar Geng di Seoul

Berikut Sinopsis Film The Outlaws(Doc IMDB)

THE Outlaw adalah film bergenre aksi, misteri, kriminal yang dirilis pada Oktober 2017. Film ini tayang dengan durasi 2 jam 1 menit.

Film yang disutradarai Kang Yoon-Sung ini dibintangi oleh Ma Dong-seok, Yoon Kye-sang, Jo Jae-yoon, Kim Sung-kyu, Heo Sung-kyu, dan Heo Sung-tae.

Berikut Sinopsis Film The Outlaws

The Outlaws adalah film aksi-kriminal Korea Selatan yang terinspirasi dari kisah nyata tentang perang antar geng di Seoul.

Baca juga : Sinopsis Film The Bad Guys: Reign of Chaos, Aksi Ma Dong-seok Berantas Kejahatan

Film ini mengikuti sosok Ma Seok-do, seorang detektif tangguh dari Unit Kejahatan Kekerasan yang bertugas menjaga ketertiban di kawasan Garibong-dong, wilayah yang dikenal rawan kriminal dan dikuasai berbagai geng.

Situasi berubah kacau ketika geng baru yang brutal dari Tiongkok, dipimpin oleh Jang Chen, masuk ke wilayah tersebut.

Jang Chen dikenal sangat kejam dan tak segan menggunakan kekerasan untuk menguasai bisnis ilegal. Bentrokan antar geng pun makin sering terjadi, membuat warga sipil terancam.

Baca juga : Syuting Film Netflix TYGO di Karst Citatah Jadi Momentum Promosi Wisata Bandung Barat

Ma Seok-do bersama timnya berusaha menghentikan aksi kekerasan dan menumpas kekuasaan Jang Chen.

Dengan cara kerja keras, tegas, dan terkadang brutal, Ma Seok-do harus berpacu dengan waktu untuk mengembalikan keamanan wilayah tersebut. (Z-4)

Sumber: wikli, imdb