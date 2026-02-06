Sinopsis Film The Outlaws: Perang Antar Geng di Seoul

Headline
THE Outlaw adalah film bergenre aksi, misteri, kriminal yang dirilis pada Oktober 2017. Film ini tayang dengan durasi 2 jam 1 menit.
Film yang disutradarai Kang Yoon-Sung ini dibintangi oleh Ma Dong-seok, Yoon Kye-sang, Jo Jae-yoon, Kim Sung-kyu, Heo Sung-kyu, dan Heo Sung-tae.
The Outlaws adalah film aksi-kriminal Korea Selatan yang terinspirasi dari kisah nyata tentang perang antar geng di Seoul.
Film ini mengikuti sosok Ma Seok-do, seorang detektif tangguh dari Unit Kejahatan Kekerasan yang bertugas menjaga ketertiban di kawasan Garibong-dong, wilayah yang dikenal rawan kriminal dan dikuasai berbagai geng.
Situasi berubah kacau ketika geng baru yang brutal dari Tiongkok, dipimpin oleh Jang Chen, masuk ke wilayah tersebut.
Jang Chen dikenal sangat kejam dan tak segan menggunakan kekerasan untuk menguasai bisnis ilegal. Bentrokan antar geng pun makin sering terjadi, membuat warga sipil terancam.
Ma Seok-do bersama timnya berusaha menghentikan aksi kekerasan dan menumpas kekuasaan Jang Chen.
Dengan cara kerja keras, tegas, dan terkadang brutal, Ma Seok-do harus berpacu dengan waktu untuk mengembalikan keamanan wilayah tersebut. (Z-4)
The Bad Guys: Reign of Chaos adalah film aksi kriminal Korea Selatan yang mengisahkan kembalinya tim kriminal khusus untuk menghadapi ancaman kejahatan
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan visual, pada awal Desember 2025 Karst Citatah akhirnya ditetapkan sebagai salah satu lokasi pengambilan gambar film tersebut.
Detektif Ma Seok-do tengah menyelidiki kasus yang tampaknya sepele, sebuah aplikasi perdagangan narkoba yang membawa petunjuk misterius.
Film Train to Busan menceritakan tentang wabah zombie yang tiba-tiba menyerang Korea Selatan, dan sebagian besar cerita berlangsung di dalam kereta cepat yang melaju dari Seoul menuju Busan.
Drama Korea terbaru berjudul Twelve atau TWELVE menjadi salah satu serial paling ditunggu pada tahun 2025. Drama ini mengusung konsep fantasi aksi dengan kisah 12 malaikat zodiak
