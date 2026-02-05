Sinopsis Film The Bad Guys: Reign of Chaos, Aksi Ma Dong-seok Berantas Kejahatan

Berikut Sinopsis Film The Bad Guys: Reign of Chaos(Doc IMDB)

THE Bad Guys: Reign of Chaos adalah film bergenre aksi, drama, misteri yang dirilis pada Oktober 2019. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 55 menit.

Film yang disutradarai Son Yong Ho ini dibintangi oleh Kang Ye-won, Ma Dong-seok, Jang Ki-yong, Kim Sang-joong, Park Hae-jin, dan Kim Hye-yoon.

The Bad Guys: Reign of Chaos adalah film aksi kriminal Korea Selatan yang mengisahkan kembalinya tim kriminal khusus untuk menghadapi ancaman kejahatan yang jauh lebih berbahaya.

Cerita dimulai saat seorang narapidana penting berhasil kabur saat dipindahkan.

Untuk menghentikan kekacauan yang semakin meluas, detektif Oh Gu tak kembali membentuk tim berisi para kriminal berbahaya Park Woong-cheol, Jung Tae-soo, dan Kwak No-soon.

Mereka dipaksa bekerja sama demi memburu pelaku di balik serangkaian kejahatan brutal.

Namun, misi ini tidak berjalan mudah. Musuh yang mereka hadapi sangat cerdas, sadis, dan memiliki rencana besar yang bisa mengguncang seluruh kota.

Di tengah aksi penuh kekerasan dan strategi licik, tim penjahat ini harus saling percaya sambil berjuang melawan masa lalu mereka masing-masing.

Film ini menyuguhkan aksi keras, konflik moral, dan ketegangan tinggi, dengan tema bahwa terkadang cara paling ekstrem dibutuhkan untuk melawan kejahatan yang ekstrem pula. (Z-4)

