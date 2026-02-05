Sinopsis Film The Bad Guys: Reign of Chaos, Aksi Ma Dong-seok Berantas Kejahatan

Headline
THE Bad Guys: Reign of Chaos adalah film bergenre aksi, drama, misteri yang dirilis pada Oktober 2019. Film ini tayang dengan durasi 1 jam 55 menit.
Film yang disutradarai Son Yong Ho ini dibintangi oleh Kang Ye-won, Ma Dong-seok, Jang Ki-yong, Kim Sang-joong, Park Hae-jin, dan Kim Hye-yoon.
The Bad Guys: Reign of Chaos adalah film aksi kriminal Korea Selatan yang mengisahkan kembalinya tim kriminal khusus untuk menghadapi ancaman kejahatan yang jauh lebih berbahaya.
Cerita dimulai saat seorang narapidana penting berhasil kabur saat dipindahkan.
Untuk menghentikan kekacauan yang semakin meluas, detektif Oh Gu tak kembali membentuk tim berisi para kriminal berbahaya Park Woong-cheol, Jung Tae-soo, dan Kwak No-soon.
Mereka dipaksa bekerja sama demi memburu pelaku di balik serangkaian kejahatan brutal.
Namun, misi ini tidak berjalan mudah. Musuh yang mereka hadapi sangat cerdas, sadis, dan memiliki rencana besar yang bisa mengguncang seluruh kota.
Di tengah aksi penuh kekerasan dan strategi licik, tim penjahat ini harus saling percaya sambil berjuang melawan masa lalu mereka masing-masing.
Film ini menyuguhkan aksi keras, konflik moral, dan ketegangan tinggi, dengan tema bahwa terkadang cara paling ekstrem dibutuhkan untuk melawan kejahatan yang ekstrem pula. (Z-4)
Sumber: imdb, wiki
Film yang disutradarai Kang Yoon-Sung ini dibintangi oleh Ma Dong-seok, Yoon Kye-sang, Jo Jae-yoon, Kim Sung-kyu, Heo Sung-kyu, dan Heo Sung-tae.
Setelah mempertimbangkan berbagai aspek teknis dan visual, pada awal Desember 2025 Karst Citatah akhirnya ditetapkan sebagai salah satu lokasi pengambilan gambar film tersebut.
Detektif Ma Seok-do tengah menyelidiki kasus yang tampaknya sepele, sebuah aplikasi perdagangan narkoba yang membawa petunjuk misterius.
Film Train to Busan menceritakan tentang wabah zombie yang tiba-tiba menyerang Korea Selatan, dan sebagian besar cerita berlangsung di dalam kereta cepat yang melaju dari Seoul menuju Busan.
Drama Korea terbaru berjudul Twelve atau TWELVE menjadi salah satu serial paling ditunggu pada tahun 2025. Drama ini mengusung konsep fantasi aksi dengan kisah 12 malaikat zodiak
