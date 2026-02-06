Tumbuh Dewasa, Putra Jessica Simpson Kini Lebih Tinggi dari Sang Ibu

Jessica Simpson membagikan momen emosional bersama putranya, Ace, 12, di tengah proses perceraiannya. Simak pesan menyentuh sang bintang tentang keluarga dan musik.(Instagram)

PENYANYI sekaligus desainer ternama, Jessica Simpson, 45, baru-baru ini membagikan momen hangat bersama putra laki-lakinya, Ace, yang kini telah menginjak usia 12 tahun. Dalam sebuah foto hitam-putih yang diunggahnya, Ace yang mengenakan seragam basket tampak berdiri lebih tinggi dari ibunya sambil mengecup kening sang bintang dengan penuh kasih.

"Ace yang berusia 12 tahun jauh lebih tinggi dari Mama-nya," tulis Simpson dalam keterangan foto tersebut. Menariknya, Simpson juga menyisipkan potongan lagu "Stand By Me" karya Ben E. King, sambil mengungkapkan sebuah fakta unik bahwa putranya lahir dengan iringan melodi lagu tersebut.

Dukungan Anak di Tengah Badai Perceraian

Selain Ace, Simpson juga memiliki dua putri, Maxwell Drew, 13, dan Birdie Mae, 6, dari pernikahannya dengan Eric Johnson. Diketahui, Simpson dan Johnson baru saja mengumumkan perpisahan pada 13 Januari lalu setelah membina rumah tangga selama 10 tahun.

Baca juga : Mandy Moore Sebut Dirinya “Paling Biasa” di Antara Britney dan Christina

Di tengah masa transisinya, Simpson mengungkapkan anak-anaknya menjadi pendukung utama dalam karier musiknya. Saat tampil di The Jennifer Hudson Show pada Oktober lalu, ia menyebutkan anak-anaknya sangat bangga meski belum pernah melihatnya tampil secara langsung di atas panggung.

"Anak-anak sangat bangga padaku. Mereka mendukungku sejak aku mulai pergi ke Nashville," ujar Simpson kepada Jennifer Hudson. "Mereka tahu aku sedang mengejar impianku dan mereka melihat betapa bahagianya hal itu buatku dan betapa besar kedamaian yang diberikannya kepadaku."

Menemukan Keindahan dalam Rasa Sakit

Kembalinya Simpson ke dunia musik ditandai dengan rilisnya EP Nashville Canyon, Pt. 1 dan Pt. 2. Ia mengaku kepindahannya ke Nashville adalah upaya untuk mencari kejernihan emosional. Simpson menceritakan bagaimana proses pembuatan album ini bertepatan dengan perubahan besar dalam kehidupan pribadinya.

Baca juga : Jessica Simpson Bangkit Lewat Musik: EP ‘Nashville Canyon: Part 1’

"Awalnya aku mengira akan membuat rekaman jenis inspiratif, namun akhirnya lebih condong ke arah bagaimana aku melewati momen ini, karena seluruh hidupku berubah total saat membuat rekaman ini," ungkap Simpson saat tampil di acara Today with Jenna & Friends.

Ia menekankan pentingnya bagi anak-anaknya untuk belajar dari pengalaman hidupnya.

"Dan itu menjadi sesuatu yang tidak pernah aku duga, namun ada berkah dalam rasa sakit. Kamu bisa menemukan keindahan dalam rasa sakit," kata Simpson. "Aku ingin putri-putriku dan putraku tahu bahwa, apa pun yang kita lalui dalam hidup, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Selama kita menjadi diri kita sendiri, mengetahui tujuan kita, dan dipandu oleh hal itu."

Bagi Simpson, keluarga tetap menjadi prioritas utama di samping karier fashion dan musiknya yang terus berkembang. (People/Z-2)