Chelsea Olivia Dapat ART Berkelakuan Buruk, Ini Cara Memilih ART yang Tepat

Aktris Chelsea Olivia membagikan momen dirinya mendapatkan Asisten Rumah Tangga (ART) yang punya kelakuan buruk. Ia mengungkapkan melalui Instagram pribadinya bahwa ART-nya itu sering melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Mulai dari merokok, mengonsumsi minuman keras, hingga melakukan tindakan mencuri.

Memilih ART yang tepat itu penting karena ART berperan langsung dalam kehidupan sehari-hari keluarga dan akan bertemu setiap hari dengan anak-anak kita. Lalu, bagaimana cara memilih ART yang tepat? Yuk, simak sebagai berikut.

Cara Memilih ART yang Tepat

1. Referensi dari Sumber Terpercaya

Kamu perlu mencari referensi dari sumber yang terpercaya seperti bertanya kepada teman, kerabat, atau tetangga yang pernah menggunakan jasa ART. Pengalaman mereka bisa menjadi pertimbangan berharga dalam memilih ART yang tepat. Selain itu, kamu juga bisa mencari informasi melalui yayasan penyalur ART yang resmi dan memiliki reputasi yang baik.

2. Wawancara Mendalam

Setelah mendapatkan beberapa kandidat, langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara mendalam untuk mengenal ART lebih dekat.

Perlu ditanyakan mengenai pengalaman kerja, keterampilan, latar belakang keluarga, dan alasan ingin bekerja sebagai ART. Perhatikan cara mereka menjawab pertanyaan, sikap, dan bahasa tubuh mereka.

3. Periksa Identitas dan Dokumen

Sebelum mempekerjakan ART, pastikan memeriksa identitas dan dokumen pendukungnya dengan teliti. Minta kartu identitas (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan domisili apabila ART berasal dari luar kota. Apabila menggunakan jasa penyalur, kamu perlu memastikan yayasan tersebut memiliki izin resmi dan reputasi yang baik.

4. Tes Kesehatan

Tes kesehatan penting dilakukan untuk memastikan ART dalam kondisi sehat dan tidak mengidap penyakit menular. Minta ART untuk melakukan tes kesehatan di klinik atau rumah sakit terpercaya. Beberapa tes kesehatan yang umum dilakukan ialah tes darah, tes urin, dan rontgen dada. Pastikan ART juga sudah mendapatkan vaksinasi dasar.

5. Perjanjian Kerja yang Jelas

Setelah menemukan ART yang cocok, kemudian buat perjanjian kerja yang jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak. Perjanjian kerja ini harus mencakup hak dan kewajiban ART, jam kerja, gaji, cuti, dan aturan-aturan lain yang berlaku di rumah kamu. Perjanjian kerja yang jelas akan meminimalisir kesalahpahaman dan konflik pada kemudian hari. (H-1)