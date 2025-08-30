Chelsea Olivia Bongkar Kelakuan Buruk ART-nya: Merokok, Mabuk hingga Mencuri

Keluarga Chelsea Olivia.(Dok. Instagram Chelsea Olivia)

AKTRIS Chelsea Olivia merasa terpukul setelah menemukan adanya masalah serius dengan asisten rumah tangganya (ART). Situasi ini akhirnya membuatnya tergerak untuk angkat bicara mengenai pengalaman pribadi yang selama ini hanya ia pendam.

Meski sempat memilih diam meski hatinya kesal, kini Chelsea merasa penting untuk membagikan cerita tersebut agar bisa menjadi pengingat bagi orang lain supaya lebih berhati-hati dalam memercayai orang lain di rumah.

Perasaan marah sekaligus kecewa membuat ibu dua anak ini tak lagi bisa menahan diri. Bahkan, tekanan yang ia alami sempat membuatnya mengalami burnout.

"Sebelumnya so sorry aku harus ngeshare hal ini, hal yang ga pernah aku share ke kalian. Tentang kebencian dan kemarahan. Tapi kali ini sepertinya aku harus share yah ke follower aku," tulis Chelsea.

Chelsea juga mengungkapkan wajah ART tersebut. "Ini ASLINYA yah guys yahh... janganlah kalian termakan foto yang udh kena FILTER itu... Ini foto pas saya pilih dia.. lugu dan polos bukan WIDIA atau kalo di kampung dipanggil TIWI ini..," tulis Chealse sambil memperlihatkan foto wajah ART tersebut di Instagram Story pribadinya, @chealseoliviaa, Jumat (30/8).

Chelsea mengungkapkan hal tersebut ia lakukan agar kejadian buruk yang ia alami tidak terjadi pula di rumah orang lain ke depannya.

Chelsea Olivia Ungkap Perilaku ART

Istri Glenn Alinskie tersebut menjelaskan bahwa ART yang bekerja di rumahnya ternyata sering melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Mulai dari merokok, mengonsumsi minuman keras, hingga melakukan tindakan mencuri.

"Awalnya dia bermasalah karena vape, merokok, dan mabuk di dalam rumah," ungkap Chelsea.

Menurut Chelsea, sikap seperti itu tidak seharusnya dibiarkan karena bisa merugikan orang lain. "Pembohong dan pencuri tidak bisa didiamkan begitu saja bukan," jelasnya.

Dalam salah satu bukti yang ia tunjukkan, terlihat ART tersebut sedang merokok. Ia bahkan berani membagikan momen saat menenggak minuman keras ke WhatsApp story dari dalam kamar.

Chealse juga menyinggung soal perilaku curang ART tersebut saat acara lomba 17 Agustus di rumahnya. Ia mengaku heran karena ART itu justru tidak senang melihat rekannya sendiri berhasil.

"Biasa sesama teman membantu kan, kalo dia ini nggak suka kalo temannya berhasil dapetin uang banyak. Padahal ini teman sekamar dia loh," kata Chelsea. Saat ini ART itu diketahui melarikan diri.

Pengalaman Pertama

Chelsea menegaskan bahwa ini merupakan pengalaman pertama dirinya menghadapi ART yang berperilaku buruk. Sebelumnya, ia selalu dikelilingi pekerja rumah tangga yang jujur bahkan mengembalikan barang berharga jika menemukan sesuatu yang tercecer.

Karena itulah, pengalaman ini begitu mengejutkan bagi dirinya. Ia berharap, kejadian yang menimpanya bisa menjadi pelajaran berharga, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain, agar lebih berhati-hati dalam memilih dan memercayakan urusan rumah tangga. (H-3)