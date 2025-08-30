Ayu Ting Ting Ajak Warga Saling Menjaga

Penyanyi Ayu Ting Ting(Dok: IG @ayutingting92)

PENYANYI dangdut Ayu Ting Ting ikut merasakan duka mendalam atas wafatnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, setelah dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Melalui akun Instagram pribadinya, Ayu menyampaikan rasa bela sungkawa untuk mendiang Affan. Ia mengungkapkan kesedihan karena masyarakat kembali harus menjadi korban akibat tindakan aparat.

Ayu mengungkapkan hal tersebut dengan mengunggah ulang tulisan dari teman-teman instagram lain yang berisikan ajakan untuk saling jaga antarwarga, tetap berhati-hati di jalan, dan jangan sampai cita-cita demokrasi yang baik dimanfaatkan oleh mereka yang haus kekuasaan. Ayu pun melayangkan protes keras kepada anggota DPR

Pelantun lagu Sambalado itu juga menyinggung nurani aparat yang tega memperlakukan rakyat dengan cara yang tidak manusiawi. Ayu menilai peristiwa itu begitu menyakitkan bagi banyak orang.

Baca juga : Ayu Ting Ting Sampaikan Keprihatinan Terhadap Korban Ojol dan Demokrasi di Indonesia

"Di mana hati kalian sebagai sesama manusia? Kalian bukannya melindungi tetapi menyakiti hati kami semua," lanjut Ayu Ting Ting.

Banjir Komentar

Sampai artikel ini disusun, unggahan Ayu Ting Ting itu telah mendapatkan 331 likes dan 4.914 komentar. Warganet memuji keberanian Ayu untuk ikut menyuarakan protes atas kejadian yang telah menimpa mendiang Affan Kurniawan.

Baca juga : Pejabat Publik Harus Bijak Berkomunikasi kepada Masyarakat

"KEREN BU AYU ARTIS SEKELAS BU AYU BERANI SPEAKUP UNTUK RAKYAT TERIMAKASIHHH," tulis salah seorang warganet.

"Artis lain bisa speakup juga gk yaa... gua masih pantau thnks pok ayu," komentar lainnya.

"Baru juga mikir ko ayu ting ting ga speak up ya, eh langsung ngepost. Makasih banget bu ayu boleh diam aja," imbuh lainnya.(M-2)