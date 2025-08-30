Ayu Ting Ting Sampaikan Keprihatinan Terhadap Korban Ojol dan Demokrasi di Indonesia

Rasa duka Ayu Ting Ting.(Instagram Ayu Ting Ting)

PENYANYI dangdut Ayu Ting Ting ikut menyampaikan rasa duka mendalam atas meninggalnya seorang driver ojek online bernama Affan Kurniawan yang menjadi korban setelah dilindas mobil rantis Brimob.

Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Ayu menuliskan ucapan belasungkawa untuk almarhum.

"Di mana hati kalian sebagai sesama manusia? Kalian bukannya melindungi tetapi menyakiti hati kami semua," ujarnya dalam unggahan instagram Jumat (29/8).

Sebagai salah satu artis tanah air yang kerap aktif membagikan pandangannya terkait isu sosial, Ayu Ting Ting dikenal dekat dengan para penggemarnya dan sering menaruh perhatian pada peristiwa kemanusiaan yang menyita perhatian publik.

"Ya Allah, rakyat yang menjadi korban lagi," dalam postingan feedsnya yang diunggah pada hari yang sama.

Bahkan, sampai tulisan ini ditulis, Ayu masih aktif menyuarakan aspirasi lewat Instagram story pribadinya.

"Jangan mau diadu domba, stay safe teman-teman di jalan," dalam postingan instagram storiesnya menanggapi demo yang sedang terjadi.

Ayu Ting Ting memang bukan pertama kalinya bersuara lantang. Dalam sejumlah kesempatan tampil di layar televisi, ia kerap melontarkan sindiran-sindiran halus.

"Gak pernah sepatah hati ini sama negara sendiri," dalam postingan story template-nya yang lain.

Gayanya yang ceplas-ceplos dan apa adanya membuat ucapannya sering dianggap mewakili keresahan masyarakat, terutama ketika menyinggung persoalan kehidupan rakyat kecil maupun kebijakan pemerintah yang dirasa tidak berpihak.

Sebelumnya, seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan kehilangan nyawanya setelah terlindas kendaraan taktis milik Brimob.

Insiden tersebut terjadi ketika aparat kepolisian membubarkan aksi demonstrasi di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, pada Kamis malam (28/8).

Jenazah Affan dimakamkan di TPU Karet Bivak, Jakarta pada esok harinya (29/8/2025), dengan ribuan pengemudi ojol serta warga yang hadir untuk mengiringinya ke peristirahatan terakhir.

Dalam perkembangan terbaru, pihak kepolisian telah menetapkan tujuh orang anggota Brimob sebagai tersangka atas kejadian nahas tersebut. Langkah ini diambil setelah dilakukan pemeriksaan intensif serta pengumpulan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. (Instagram Ayu Ting-Ting/Z-10)