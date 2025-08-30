Lagu Memori - Maliq & D'Essentials(Antara)

LAGU Maliq & D'Essentials Memori adalah salah satu karya romantis yang berhasil mencuri perhatian penggemar musik Indonesia. Dirilis pada tahun 2021 sebagai bagian dari album RAYA, lagu ini menghadirkan melodi yang lembut dan lirik puitis yang mudah diingat. Artikel ini akan membahas lirik lengkap, chord gitar, makna lagu, dan fakta menarik di balik Memori. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini di gitar atau sekadar menikmati cerita romantisnya!

Lirik Lagu Memori - Maliq & D'Essentials

Berikut adalah lirik lengkap lagu Memori yang ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana. Lirik ini menggambarkan perjalanan cinta yang penuh kenangan indah.

[Verse 1]Kutuliskan dan hapus lagiRangkaian rayuan menusuk hatiUntuknya yang t'lah kutemukanTemukan teman 'tuk disayang[Pre-Chorus]Jangan dibilang sebatas seruJangan menghilang ditelan waktuTetap berada dalam radarku[Chorus]Mulai hari iniJanji-janji berterbangan menariYang terjadi ya terjadi sajaKarena cerita hari iniKemarin dan esok takkan tergantiYang terjadi ya terjadi sajaMenjadi memori, oh[Verse 2]Akan kulakukan berulangTerus kutaburi pujianUntuknya yang jadi pujaanPujaan hati yang tersayang[Bridge]Bila hari ini terjadilah, terjadiS'moga esok kita menarilah, menariBila hari ini terjadilah, terjadiSampai nanti t'rus menari[Outro]Bila hari ini terjadilah, terjadiS'moga esok kita menarilah, menariYang terjadilah, terjadi (biar menjadi memori)Bila hari ini terjadilah, terjadiS'moga esok kita menarilah, menariTerjadilah, terjadi (biar menjadi memori)

Chord Gitar Lagu Memori

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu Maliq & D'Essentials Memori dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti. Chord ini cocok untuk pemula dan dapat dimainkan dengan capo pada fret tertentu untuk menyesuaikan nada.

[Intro]A C#m B E[Verse 1]A C#mKutuliskan dan hapus lagiB ERangkaian rayuan menusuk hatiA C#mUntuknya yang t'lah kutemukanB ETemukan teman 'tuk disayang[Pre-Chorus]A C#mJangan dibilang sebatas seruB EJangan menghilang ditelan tiempoA C#mTetap berada dalam radarku[Chorus]A C#mMulai hari iniB EJanji-janji berterbangan menariA C#mYang terjadi ya terjadi sajaB EKarena cerita hari iniA C#mKemarin dan esok takkan tergantiB EYang terjadi ya terjadi sajaA C#mMenjadi memori, oh

Makna Lagu Memori

Lagu Memori menceritakan tentang seseorang yang sedang jatuh cinta dan ingin menjadikan setiap momen bersama pasangan sebagai kenangan abadi. Frasa seperti “Janji-janji berterbangan menari” dan “Yang terjadi, ya terjadi saja” menunjukkan sikap menerima dan menghargai setiap detik dalam hubungan tanpa memikirkan masa depan yang rumit. Lagu ini mengajak pendengar untuk menikmati cinta apa adanya, menjadikannya memori yang tak terlupakan.

Fakta Menarik di Balik Lagu Memori

Bagian dari Album RAYA : Lagu Memori merupakan bagian dari album RAYA, yang dirilis pada 2021 sebagai penutup rangkaian mini album RAYA Part I dan RAYA Part II. Album ini menunjukkan kreativitas band di tengah pandemi COVID-19.

: Lagu Memori merupakan bagian dari album RAYA, yang dirilis pada 2021 sebagai penutup rangkaian mini album RAYA Part I dan RAYA Part II. Album ini menunjukkan kreativitas band di tengah pandemi COVID-19. Ciri Khas Maliq : Maliq & D'Essentials dikenal dengan perpaduan genre jazz, soul, dan pop. Lirik puitis dan aransemen unik membuat Memori begitu digemari.

: Maliq & D'Essentials dikenal dengan perpaduan genre jazz, soul, dan pop. Lirik puitis dan aransemen unik membuat Memori begitu digemari. Proses Kreatif : Lagu ini ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana, dua personel kunci yang selalu menghadirkan nuansa romantis dalam karya mereka.

: Lagu ini ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana, dua personel kunci yang selalu menghadirkan nuansa romantis dalam karya mereka. Konser Orkes Semesta : Memori pernah dibawakan dalam konser eksklusif bertajuk Orkes Semesta, yang menjadi momen spesial bagi penggemar.

: Memori pernah dibawakan dalam konser eksklusif bertajuk Orkes Semesta, yang menjadi momen spesial bagi penggemar. Eksistensi Panjang: Saat альбом RAYA dirilis, Maliq & D'Essentials telah berkarya selama lebih dari 18 tahun, menunjukkan dedikasi mereka dalam musik Indonesia.

Kesimpulan

Lagu Maliq & D'Essentials Memori bukan hanya sekadar lagu cinta, tetapi juga cerminan perjalanan emosional yang abadi. Dengan lirik yang puitis, chord yang mudah dimainkan, dan makna yang mendalam, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar gitar.