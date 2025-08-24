Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Chord dan Lirik Lagu Memori - Maliq & D'Essentials: Makna dan Fakta Menarik

Thalatie K Yani
24/8/2025 06:31
Chord dan Lirik Lagu Memori - Maliq & D'Essentials: Makna dan Fakta Menarik
Ilustrasi(Antara)

Lagu Memori dari Maliq & D'Essentials adalah salah satu karya romantis yang mencuri hati pendengar. Dirilis pada tahun 2021 sebagai bagian dari album RAYA, lagu ini menawarkan melodi yang lembut dan lirik puitis. Artikel ini akan membahas makna lagu Memori Maliq & D'Essentials, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menikmati ceritanya!

Makna Lagu Memori Maliq & D'Essentials

Lagu Memori menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh kenangan indah. Liriknya menggambarkan seseorang yang tengah jatuh cinta dan ingin menjadikan setiap momen bersama pasangan sebagai kenangan abadi. Frasa seperti “Janji-janji berterbangan menari” dan “Yang terjadi, ya terjadi saja” menunjukkan sikap menerima dan menghargai setiap detik dalam hubungan, tanpa memikirkan masa depan yang rumit. Lagu ini mengajak pendengar untuk menikmati cinta apa adanya, menjadikannya memori yang tak tergantikan.

Lirik Lagu Memori - Maliq & D'Essentials

Berikut adalah lirik lengkap lagu Memori yang ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana:

[Verse 1]
Kutuliskan dan hapus lagi
Rangkaian rayuan menusuk hati
Untuknya yang t'lah kutemukan
Temukan teman 'tuk disayang
[Pre-Chorus]
Jangan dibilang sebatas seru
Jangan menghilang ditelan waktu
Tetap berada dalam radarku
[Chorus]
Mulai hari ini
Janji-j Ascunscion
Janji-janji berterbangan menari
Yang terjadi, ya terjadi saja
Kar'na cerita hari ini
Kemarin dan esok takkan terganti
Yang terjadi, ya terjadi saja
Menjadi memori, oh
[Verse 2]
Akan kulakukan berulang
Terus kutaburi pujian
Untuknya yang jadi pujaan
Pujaan hati yang tersayang
[Bridge]
Bila hari ini terjadilah, terjadi
S'moga esok kita menarilah, menari
Bila hari ini terjadilah, terjadi
Sampai nanti t'rus menari

Chord Gitar Lagu Memori

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu Memori dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro]
Cmaj7  Fmaj7
[Verse]
Cmaj7
Kutuliskan dan hapus lagi
Fmaj7
Rangkaian rayuan menusuk hati
Cmaj7
Untuknya yang t'lah kutemukan
Fmaj7
Temukan teman 'tuk disayang
[Pre-Chorus]
Am7          Fmaj7
Jangan dibilang sebatas seru
Am7           G
Jangan menghilang ditelan waktu
Fmaj7         G
Tetap berada dalam radarku
[Chorus]
Cmaj7
Mulai hari ini
Fmaj7
Janji-janji berterbangan menari
Am7              G
Yang terjadi, ya terjadi saja
Fmaj7
Kar'na cerita hari ini
Cmaj7           G
Kemarin dan esok takkan terganti
Fmaj7           G
Yang terjadi, ya terjadi saja
Cmaj7
Menjadi memori, oh

Chord ini menggunakan nada dasar Cmaj7, yang memberikan nuansa jazz khas Maliq & D'Essentials. Pastikan kamu menyetel gitar dengan benar untuk mendapatkan suara yang pas!

Fakta Menarik di Balik Lagu Memori

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Memori dan Maliq & D'Essentials:

  • Album RAYA: Lagu Memori merupakan bagian dari album RAYA, yang dirilis pada 2021 sebagai penutup rangkaian mini album RAYA Part I dan RAYA Part II. Album ini menjadi bukti kreativitas band di tengah pandemi COVID-19.
  • Ciri Khas Maliq: Maliq & D'Essentials dikenal dengan perpaduan genre jazz, soul, dan pop. Lirik mereka yang puitis dan aransemen unik membuat lagu-lagu seperti Memori begitu digemari.
  • Proses Kreatif: Lagu ini ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana, dua personel kunci yang selalu menghadirkan nuansa romantis dalam karya mereka.
  • Konser Orkes Semesta: Maliq & D'Essentials pernah membawakan lagu Memori dalam konser eksklusif bertajuk Orkes Semesta, yang menjadi momen spesial bagi penggemar.
  • Eksistensi Panjang: Band ini telah berkarya selama lebih dari 18 tahun saat album RAYA dirilis, menunjukkan dedikasi mereka dalam dunia musik Indonesia.

Tips Memainkan Lagu Memori

Untuk memainkan lagu Memori dengan baik, pastikan kamu menguasai chord transisi seperti Am7 ke Fmaj7 untuk menjaga alur yang lembut. Latihan ritme yang santai juga penting untuk menangkap nuansa jazz dari lagu ini. Dengarkan versi aslinya di platform seperti Spotify untuk memahami dinamika lagu.

Kesimpulan

Lagu Memori dari Maliq & D'Essentials bukan hanya sekadar lagu cinta, tetapi juga cerminan perjalanan emosional yang abadi. Dengan lirik yang puitis, chord yang mudah diikuti, dan makna yang mendalam, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar gitar. Makna lagu Memori Maliq & D'Essentials terletak pada keindahan menjadikan setiap momen cinta sebagai kenangan yang tak terlupakan. Jadi, ambil gitar kamu, mainkan chord-nya, dan biarkan lagu ini membawa kamu ke dalam memori indah!

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Thalatie Yani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved