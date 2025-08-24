Ilustrasi(Antara)

Lagu Memori dari Maliq & D'Essentials adalah salah satu karya romantis yang mencuri hati pendengar. Dirilis pada tahun 2021 sebagai bagian dari album RAYA, lagu ini menawarkan melodi yang lembut dan lirik puitis. Artikel ini akan membahas makna lagu Memori Maliq & D'Essentials, chord gitar, lirik lengkap, dan fakta menarik di baliknya. Cocok untuk kamu yang ingin memainkan lagu ini atau sekadar menikmati ceritanya!

Makna Lagu Memori Maliq & D'Essentials

Lagu Memori menceritakan tentang perjalanan cinta yang penuh kenangan indah. Liriknya menggambarkan seseorang yang tengah jatuh cinta dan ingin menjadikan setiap momen bersama pasangan sebagai kenangan abadi. Frasa seperti “Janji-janji berterbangan menari” dan “Yang terjadi, ya terjadi saja” menunjukkan sikap menerima dan menghargai setiap detik dalam hubungan, tanpa memikirkan masa depan yang rumit. Lagu ini mengajak pendengar untuk menikmati cinta apa adanya, menjadikannya memori yang tak tergantikan.

Lirik Lagu Memori - Maliq & D'Essentials

Berikut adalah lirik lengkap lagu Memori yang ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana:

[Verse 1] Kutuliskan dan hapus lagi Rangkaian rayuan menusuk hati Untuknya yang t'lah kutemukan Temukan teman 'tuk disayang [Pre-Chorus] Jangan dibilang sebatas seru Jangan menghilang ditelan waktu Tetap berada dalam radarku [Chorus] Mulai hari ini Janji-j Ascunscion Janji-janji berterbangan menari Yang terjadi, ya terjadi saja Kar'na cerita hari ini Kemarin dan esok takkan terganti Yang terjadi, ya terjadi saja Menjadi memori, oh [Verse 2] Akan kulakukan berulang Terus kutaburi pujian Untuknya yang jadi pujaan Pujaan hati yang tersayang [Bridge] Bila hari ini terjadilah, terjadi S'moga esok kita menarilah, menari Bila hari ini terjadilah, terjadi Sampai nanti t'rus menari

Chord Gitar Lagu Memori

Untuk kamu yang ingin memainkan lagu Memori dengan gitar, berikut adalah chord dasar yang mudah diikuti:

[Intro] Cmaj7 Fmaj7 [Verse] Cmaj7 Kutuliskan dan hapus lagi Fmaj7 Rangkaian rayuan menusuk hati Cmaj7 Untuknya yang t'lah kutemukan Fmaj7 Temukan teman 'tuk disayang [Pre-Chorus] Am7 Fmaj7 Jangan dibilang sebatas seru Am7 G Jangan menghilang ditelan waktu Fmaj7 G Tetap berada dalam radarku [Chorus] Cmaj7 Mulai hari ini Fmaj7 Janji-janji berterbangan menari Am7 G Yang terjadi, ya terjadi saja Fmaj7 Kar'na cerita hari ini Cmaj7 G Kemarin dan esok takkan terganti Fmaj7 G Yang terjadi, ya terjadi saja Cmaj7 Menjadi memori, oh

Chord ini menggunakan nada dasar Cmaj7, yang memberikan nuansa jazz khas Maliq & D'Essentials. Pastikan kamu menyetel gitar dengan benar untuk mendapatkan suara yang pas!

Fakta Menarik di Balik Lagu Memori

Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lagu Memori dan Maliq & D'Essentials:

Album RAYA : Lagu Memori merupakan bagian dari album RAYA, yang dirilis pada 2021 sebagai penutup rangkaian mini album RAYA Part I dan RAYA Part II. Album ini menjadi bukti kreativitas band di tengah pandemi COVID-19.

: Lagu Memori merupakan bagian dari album RAYA, yang dirilis pada 2021 sebagai penutup rangkaian mini album RAYA Part I dan RAYA Part II. Album ini menjadi bukti kreativitas band di tengah pandemi COVID-19. Ciri Khas Maliq : Maliq & D'Essentials dikenal dengan perpaduan genre jazz, soul, dan pop. Lirik mereka yang puitis dan aransemen unik membuat lagu-lagu seperti Memori begitu digemari.

: Maliq & D'Essentials dikenal dengan perpaduan genre jazz, soul, dan pop. Lirik mereka yang puitis dan aransemen unik membuat lagu-lagu seperti Memori begitu digemari. Proses Kreatif : Lagu ini ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana, dua personel kunci yang selalu menghadirkan nuansa romantis dalam karya mereka.

: Lagu ini ditulis oleh Widi Puradiredja dan Indah Wisnuwardhana, dua personel kunci yang selalu menghadirkan nuansa romantis dalam karya mereka. Konser Orkes Semesta : Maliq & D'Essentials pernah membawakan lagu Memori dalam konser eksklusif bertajuk Orkes Semesta, yang menjadi momen spesial bagi penggemar.

: Maliq & D'Essentials pernah membawakan lagu Memori dalam konser eksklusif bertajuk Orkes Semesta, yang menjadi momen spesial bagi penggemar. Eksistensi Panjang: Band ini telah berkarya selama lebih dari 18 tahun saat album RAYA dirilis, menunjukkan dedikasi mereka dalam dunia musik Indonesia.

Tips Memainkan Lagu Memori

Untuk memainkan lagu Memori dengan baik, pastikan kamu menguasai chord transisi seperti Am7 ke Fmaj7 untuk menjaga alur yang lembut. Latihan ritme yang santai juga penting untuk menangkap nuansa jazz dari lagu ini. Dengarkan versi aslinya di platform seperti Spotify untuk memahami dinamika lagu.

Kesimpulan

Lagu Memori dari Maliq & D'Essentials bukan hanya sekadar lagu cinta, tetapi juga cerminan perjalanan emosional yang abadi. Dengan lirik yang puitis, chord yang mudah diikuti, dan makna yang mendalam, lagu ini cocok untuk kamu yang ingin bernostalgia atau belajar gitar. Makna lagu Memori Maliq & D'Essentials terletak pada keindahan menjadikan setiap momen cinta sebagai kenangan yang tak terlupakan. Jadi, ambil gitar kamu, mainkan chord-nya, dan biarkan lagu ini membawa kamu ke dalam memori indah!