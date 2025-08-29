Mengenal Chase, Anjing Polisi yang Jujur di PAW Patrol

Chase di PAW Patrol(Dok. pawpatrol.fandom.com)

CHASE adalah salah satu dari tujuh protagonis utama dalam serial PAW Patrol. Dia adalah anak anjing Gembala Jerman dan anggota kedua dari PAW Patrol. Dia adalah anjing polisi lalu lintas dan anjing polisi super mata-mata sejak Musim 2.

Dikutip dari pawpatrol.fandom.com, tujuan utama Chase adalah menjaga ketertiban dan mengarahkan/memperingatkan lalu lintas saat terjadi keadaan darurat. Tujuan lainnya, melacak hewan atau orang yang hilang menggunakan peralatan mata-matanya. Dia adalah protagonis utama dari film PAW Patrol: The Movie.

Chase adalah anak anjing gembala Jerman yang cukup dewasa dan serius saat menjalankan misi. Dia adalah anjing polisi/keamanan. Warna utamanya adalah biru tua. Dia memakai topi polisi dan mengendarai mobil bertema polisi yang dia gunakan untuk misi. Di Musim 2, dia juga memiliki peralatan mata-mata.

Chase adalah pemimpin dari kelompok anak anjing. Dia memiliki kepribadian jujur, percaya diri, sangat cerdas, dan yang tercepat dengan empat cakar. Jika ada masalah yang harus dipecahkan, Chase selalu siap bertugas.

Chase memiliki indera penciuman yang sangat baik, yang selalu berguna—kecuali jika dia berada di dekat kucing. Dia sangat alergi terhadap mereka, yang berarti jika dia terlalu dekat dengan Cali atau Kitty Catastrophe Crew, dia akan terus bersin.

Chase, sebagai anjing polisi, sangat dewasa. Ia menjadi sosok yang paling dewasa di antara kelompoknya. Dia selalu menganggap hal-hal dengan sangat serius saat berpatroli. Chase adalah pribadi yang setia dan patuh, dan dia menolak untuk mengecewakan Ryder. Kapan pun Ryder tidak ada, dia cenderung mengambil peran sebagai pemimpin PAW Patrol. (M-3)