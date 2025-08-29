Paw Patrol, Si Polisi Anjing Hadirkan Pameran di Museum of Discovery and Science

Paw Patrol(Dok.Ist)

KARAKTER polisi anjing yang digemari oleh anak-anak, Paw Patrol, saat ini baru saja mengumumkan pameran terbaru mereka di Museum of Discovery and Science (MODS), Amerika Serikat. Berdasarkan serial prasekolah populer Paw Patrol, yang diproduksi oleh Spin Master Entertainment, ditayangkan di Nickelodeon, dan streaming di Paramount+, pameran interaktif ini memberi kesempatan kepada anak-anak dan orang dewasa untuk menjalankan misi penyelamatan dan bekerja sama mengatasi tantangan dalam lingkungan yang menyenangkan dan imersif. Pameran ini akan berlangsung hingga 11 Januari 2026.

Melalui pameran ini, keluarga akan mengunjungi Adventure Bay dan bertemu PAW Patrol, sekelompok anak anjing penyelamat—masing-masing terinspirasi oleh pekerjaan di dunia nyata seperti petugas polisi (Chase), petugas pemadam kebakaran (Marshall), pekerja konstruksi (Rubble), pilot pemberani (Skye), dan banyak lagi.

Dalam prosesnya, anak-anak dapat belajar tentang berbagai pekerjaan dalam suatu komunitas dan bagaimana para profesional di kehidupan nyata tersebut berkoordinasi untuk menjaga orang-orang tetap aman dan bahagia. Setiap anak anjing PAW Patrol memiliki keterampilan, alat, dan kendaraan khusus untuk membantu mereka dalam misi penyelamatan.

Dalam pameran ini, keluarga diundang untuk mengenakan tas punggung anak anjing yang berisi alat-alat imajiner mereka sendiri dan mengamati keadaan sekitar dari menara pengawas. Mereka bisa pergi ke Gunung Jake dan mengamati area di dekat seluncuran bersalju untuk melihat apakah ada orang yang dalam masalah. Mereka juga dapat menaiki PAW Patroller, menekan tombol, dan mengendarainya ke atas gunung untuk membantu Rubble dan Everest menyelamatkan seorang pemain snowboard yang terjebak di salju.

“Di MODS, kami selalu mencari cara inovatif untuk memicu rasa ingin tahu dan pembelajaran melalui bermain. PAW Patrol: Adventure Play adalah pengalaman langsung yang menyenangkan yang memberdayakan pembelajar termuda kami untuk mengembangkan keterampilan memecahkan masalah dan kerja tim sambil menghubungkan misi penyelamatan imajinatif dengan pahlawan kehidupan nyata di komunitas mereka,” kata Joseph P. Cox, presiden dan CEO Museum of Discovery and Science, dikutip dari Miami’s Community News, Jumat, (29/8). (M-3)