Makna Lagu Get Free Lana Del Rey: Lirik, Chord, dan Fakta Menarik

Lagu Get Free dari Lana Del Rey adalah salah satu karya penuh makna dari album Lust for Life (2017). Lagu ini menawarkan pesan tentang kebebasan, penemuan diri, dan perjuangan melawan batasan batin. Artikel ini akan membahas makna lagu Get Free Lana Del Rey, lirik, chord gitar, dan fakta menarik di baliknya untuk penggemar musik dan pemain gitar.

Makna Lagu Get Free Lana Del Rey

Get Free menceritakan perjalanan Lana Del Rey untuk keluar dari kegelapan emosional menuju kebebasan batin. Liriknya mencerminkan keinginan untuk lepas dari kendali orang lain dan menemukan jati diri. Menurut Lana, lagu ini terinspirasi dari pengalaman pribadinya, di mana ia belajar untuk tidak membiarkan orang lain menghentikan potensinya. Frasa "out of the black, into the blue" melambangkan transisi dari kesedihan menuju harapan dan kejelasan.

Lagu ini juga menyentuh tema menolak ilusi, seperti mengejar "pelangi" yang tidak nyata. Lana mengajak pendengar untuk mengambil kendali atas hidup mereka dan hidup sesuai keinginan sendiri, bukan permainan orang lain.

Lirik Lagu Get Free - Lana Del Rey

Berikut adalah lirik lengkap lagu Get Free yang penuh makna:

Finally, I'm crossing the thresholdFrom the ordinary world to the reveal of my heartUndoubtedly, that will for certainTake the dead out of the sea and the darkness from the artsThis is my commitment, my modern manifestoI'm doing it for all of us who never got the chanceFor, and for (shut up, shut up)And all my birds of paradise (shut up, shut up)Who never got to fly at night (shut up, shut up)'Cause they were caught up in the danceSometimes it feels like I've got a war in my mindI wanna get off, but I keep riding the rideI never really noticed that I had to decideTo play someone's game, or live my own lifeAnd now I doI wanna moveOut of the black (out of the black)Into the blue (into the blue)

Lirik ini menunjukkan perjuangan batin Lana dan tekadnya untuk hidup bebas. Baris seperti "Sometimes it feels like I've got a war in my mind" sangat relatable bagi banyak orang yang merasa terjebak dalam konflik internal.

Chord Gitar Lagu Get Free Lana Del Rey

Berikut adalah chord gitar sederhana untuk Get Free yang cocok untuk pemula:

[Intro]Am G F C[Verse 1]Am GFinally, I'm crossing the thresholdF CFrom the ordinary world to the reveal of my heartAm GUndoubtedly, that will for certainF CTake the dead out of the sea and the darkness from the arts[Chorus]Am GSometimes it feels like I've got a war in my mindF CI wanna get off, but I keep riding the rideAm GI never really noticed that I had to decideF CTo play someone's game, or live my own life[Bridge]Am GAnd now I doF CI wanna moveAm GOut of the blackF CInto the blue

Chord ini menggunakan kunci dasar Am, G, F, dan C, yang mudah dimainkan di gitar. Pastikan untuk menyesuaikan ritme dengan tempo lagu agar lebih pas saat dimainkan.

Cara Memainkan Chord Get Free

Gunakan capo di fret ke-1 untuk menyesuaikan nada dengan vokal Lana.

Mainkan dengan strumming lembut untuk menangkap nuansa melankolis lagu.

Fokus pada transisi mulus antara Am dan G untuk menjaga alur lagu.

Fakta Menarik di Balik Lagu Get Free

Berikut beberapa fakta unik tentang Get Free yang menambah daya tarik lagu ini:

Judul Awal "Malibu" : Awalnya, lagu ini berjudul "Malibu" dan memiliki lirik yang sangat pribadi tentang kehidupan Lana selama beberapa tahun terakhir. Namun, ia memutuskan untuk mengubahnya agar lebih universal.

: Awalnya, lagu ini berjudul "Malibu" dan memiliki lirik yang sangat pribadi tentang kehidupan Lana selama beberapa tahun terakhir. Namun, ia memutuskan untuk mengubahnya agar lebih universal. Konflik dengan Radiohead : Pada 2018, Radiohead mengklaim kemiripan antara Get Free dan lagu mereka "Creep" (1992). Lana menawarkan 40% royalti, tetapi Radiohead meminta kredit penulisan lagu. Konflik ini akhirnya selesai tanpa perubahan kredit penulis.

: Pada 2018, Radiohead mengklaim kemiripan antara dan lagu mereka "Creep" (1992). Lana menawarkan 40% royalti, tetapi Radiohead meminta kredit penulisan lagu. Konflik ini akhirnya selesai tanpa perubahan kredit penulis. Bagian Penutup Album : Get Free adalah lagu penutup di album Lust for Life , menandakan puncak perjalanan emosional Lana dalam album tersebut.

: adalah lagu penutup di album , menandakan puncak perjalanan emosional Lana dalam album tersebut. Inspirasi Pembebasan: Dalam wawancara, Lana menyebut lagu ini sebagai "manifesto modern" untuk orang-orang yang terhalang mencapai potensi penuh mereka oleh kendali orang lain.

Video Musik dan Penampilan Live

Video musik Get Free dirancang untuk mencerminkan tema kebebasan dan pertumbuhan, seperti yang dijelaskan Lana dalam wawancara. Ia juga sering membawakan lagu ini di tur LA to the Moon pada 2018, memukau penggemar dengan penampilan emosionalnya.

Mengapa Lagu Ini Penting?

Get Free bukan hanya lagu, tetapi juga cerminan perjuangan banyak orang untuk menemukan kebebasan batin. Makna lagu Get Free Lana Del Rey mengajak kita untuk berani keluar dari zona nyaman dan menjalani hidup sesuai keinginan sendiri. Dengan lirik yang puitis, melodi yang menenangkan, dan chord yang mudah dimainkan, lagu ini cocok untuk dinikmati baik sebagai pendengar maupun musisi.

Kesimpulan

Lagu Get Free adalah karya inspiratif dari Lana Del Rey yang menggabungkan lirik penuh makna, melodi indah, dan cerita di baliknya yang menarik. Dengan chord gitar yang sederhana, penggemar bisa memainkan lagu ini sambil merenungi pesan tentang kebebasan dan penemuan diri. Jika kamu ingin mendalami makna lagu Get Free Lana Del Rey, dengarkan lagunya, coba mainkan chordnya, dan rasakan sendiri perjalanan emosionalnya!