Ahn Hyo Seop hingga Artis Inbox Meriahkan HUT ke-35 SCTV

Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Fathurrozak
24/8/2025 23:14
Aktor sekaligus penyanyi Korea Selatan Ahn Hyo Seop(Dok: Instagram @imhyoseop)

PENGISI suara karakter Jinu di Kpop Demon Hunters, Ahn Hyo Seop, menghadiri ulang tahun ke-35 SCTV, Minggu (24/8). Aksi panggung penyanyi sekaligus aktor asal Korea Selatan itu menambah warna internasional dalam rangkaian hiburan yang sudah ditunggu-tunggu penggemar K-Drama di Indonesia. Ia bahkan sempat berduet dengan Bunga Citra Lestari membawakan lagu Selalu Ada di Nadimu dengan bahasa Korea.

Tahun ini, HUT SCTV ke-35 hadir dengan tema Xtraordinary, dengan panggung megah yang dipenuhi deretan artis papan atas. Acara ini menjadi malam istimewa penuh kejutan, nostalgia, dan hiburan spektakuler. Dipandu oleh Raffi Ahmad, Ben Kasyafani, Enzy Storia, dan Astrid Tiar, perayaan ulang tahun SCTV dilengkapi dengan penampilan spektakuler Iwan Fals & Band, Ariel NOAH, MALIQ & D’Essentials, BCL & Band, Lesti Kejora, Rizky Billar, Bernadya, Denny Caknan, hingga Christie. Panggung juga semakin semarak dengan penampilan para artis Inbox seperti Hello Band, Bian Gindas, Five Minutes, Goliath, dan Hijau Daun.

Tak hanya musik, hiburan komedi juga dihadirkan melalui penampilan dari Marshel Widianto dan Sastra Silalahi. Dari dunia sinetron, para bintang SinemArt juga ikut meramaikan, termasuk Aqeela Calista dan Harry Vaughan dari Asmara Gen Z bersama cast lainnya, Caesar Hito dan Esta Pramanita dari Cinta Sedalam Rindu, Harris Vriza dan Febby Rastanty dari Cinta di Bawah Tangan, Randy Pangalila dan Alisia Rininta dari Wanita Istimewa, hingga Yasmin Napper dan Asha Assuncao dari Cinta Dalam Sujudku.(M-2)



Editor : Siti Retno Wulandari
