Ahn Hyo-seop Sapa Penggemar dalam Intimate Fanmeeting Jakarta

Ilustrasi(Dok Ist)

AKTOR Korea Papan Atas, Ahn Hyo-seop kembali menyambangi penggemarnya di Jakarta dalam fanmeeting spesial bertajuk 2025 AHN HYO SEOP FANMEETING I WANT TO SAY (Love, Jakarta) di JIExpo Hall D2 pada Sabtu, (23/8).

Ahn Hyo-seop menyapa pnggemar setianya, yang dikenal sebagai Paulljak dengan mengenakan kemeja batik. Setelah kesuksesan tur fanmeeting sebelumnya, Ahn Hyo-seop hadir dengan konsep yang lebih intim dan personal. Sesuai dengan tema “I WANT TO SAY (Love, Jakarta)”, acara ini menghadirkan berbagai aktivitas istimewa, mulai dari group photo session bersama pemegang tiket VIP dan pemenang undian, exclusive merchandise & photocard bertanda tangan untuk pemenang raffle, hingga sesi Hi-Bye khusus bagi pemegang tiket VIP, Gold, dan Silver.

Malam itu dibuka dengan manis saat Ahn Hyo-seop disambut sorak meriah penggemar. Dalam sesi selanjutnya, ia berbagi cerita seputar pengalaman membintangi film terbarunya Omniscient Reader: The Prophecy, liburannya ke Bali, hingga kilas balik proses produksi sejumlah drama populer yang melambungkan namanya.

Baca juga : Ahn Hyo Seop hingga Artis Inbox Meriahkan HUT ke-35 SCTV

Suasana semakin hangat ketika Ahn Hyo-seop berdialog langsung dengan penggemar, menghadirkan nostalgia dalam sejumlah lagu hits, yang menjadikan momen penuh kehangatan yang membuat seluruh penonton larut dalam kebahagiaan.

“Paulljak Jakarta, kalian luar biasa di malam yang istimewa ini! Terima kasih telah mengisi malam ini dengan begitu banyak kebahagiaan. Saya pulang dengan hati penuh cinta dan kenangan. Sampai bertemu lagi, saya akan bekerja keras untuk segera kembali.” ujar Ahn Hyo-seop penuh haru.

Albert Lucius, Chief Executive Officer (CEO) TipTip, menyampaikan, “Kami di TipTip merasa bangga dan terhormat menjadi jembatan yang mendekatkan Ahn Hyo-seop dengan para penggemarnya di Indonesia. Malam ini membuktikan bagaimana interaksi tulus seorang artis dapat menciptakan momen yang menyentuh hati. Ini adalah bukti nyata komitmen kami untuk menghadirkan acara berkualitas yang mengedepankan koneksi emosional antara artis dan penggemar.”

Perwakilan The Present Company menambahkan, “Merupakan kehormatan besar bagi kami membawa Ahn Hyo-seop kembali ke Jakarta. Berkolaborasi dengan TipTip, fanmeeting ini kami persembahkan sebagai hadiah istimewa bagi Paulljak Indonesia.” (H-2)