Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

Malcolm McDowell Tidak Menjadi Penggemar Emily in Paris, Tapi Puji Lily Collins

Thalatie K Yani
24/8/2025 09:46
Malcolm McDowell Tidak Menjadi Penggemar Emily in Paris, Tapi Puji Lily Collins
Aktor Malcom McDowell mengaku bukan penggemar serial Emily in Paris, yang dibintangi menantunya Lily Collins.(Instagram)

AKTOR veteran Malcolm McDowell, 82, mengaku bukan penggemar serial Netflix Emily in Paris. Padahal serial ini dibintangi menantunya, Lily Collins.

Dalam wawancara eksklusif dengan PEOPLE, McDowell mengatakan, “Sejujurnya, ini bukan jenis tontonan saya, dan Lily tahu itu.”

Meski begitu, ia tidak ragu memuji menantunya. “Tapi saya penggemar terbesar menantu saya. Saya pikir dia benar-benar salah satu aktris hebat,” tambah bintang Et Tu itu.

Baca juga : Wah! Lanjut Musim ke-5 tapi Emily in Paris Punya Lokasi Baru

Collins berperan sebagai Emily Cooper, seorang perempuan muda yang pindah ke Paris untuk bekerja di sebuah firma pemasaran, sambil menyeimbangkan kehidupan profesional, asmara, dan persahabatan. Serial ini dibuat Darren Star dan tayang perdana pada Oktober 2020. Musim kelima kini sedang syuting, dengan tanggal rilis yang belum diumumkan.

Collins menikah dengan sutradara Charlie McDowell, 42, pada September 2021. Tahun ini, pasangan ini menyambut kelahiran anak pertama mereka, Tove Jane, melalui ibu pengganti.

Keluarga mereka memiliki latar belakang kuat di industri hiburan. Ayah Charlie adalah Malcolm McDowell, sementara ibunya adalah Mary Steenburgen. Sementara itu, ayah Collins adalah musisi legendaris Phil Collins, dan ibunya Jill Tavelman.

Baca juga : Eugenio Franceschini Terbuka tentang Pengalaman Bergabung dengan Musim 4 "Emily in Paris"

McDowell memuji “aura yang dimiliki Collins” dan mengatakan, “Dia memiliki kualitas yang indah. Saat dia berada di layar, seolah tidak ada orang lain karena dia bukan hanya aktris hebat, tapi juga memiliki karisma yang unik.”

Meskipun tidak menonton Emily in Paris, McDowell yakin Collins telah memberikan kontribusi besar bagi pariwisata Paris. “Saya yakin jumlah wisatawan dari Amerika Serikat meningkat karena menonton dia di Paris, lalu berpikir, ‘Ya, ayo ke Paris!’” ujarnya.

Dengan kata lain, meski McDowell bukan penggemar serialnya, ia bangga dan kagum dengan kesuksesan dan pesona menantunya di layar kaca. (People/Z-2)



Editor : Thalatie Yani
