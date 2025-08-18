Timo Tjahjanto Debut di Panggung Hollywood Lewat Nobody 2

Headline
INDUSTRI perfilman Indonesia mencetak sejarah baru. Sutradara kenamaan Indonesia, Timo Tjahjanto, sukses menyutradarai Nobody 2, sekuel dari film aksi sukses Nobody (2021) yang didistribusi oleh Universal Pictures. Film ini menandai debut Timo di panggung perfilman internasional sebagai sutradara film studio Hollywood. Nobody 2 tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Agustus 2025.
"Saya merasa sangat terhormat dapat menyutradarai Nobody 2. Ini bukan hanya pencapaian pribadi, tapi juga bukti bahwa talenta dari Asia Tenggara, khususnya Indonesia, bisa membawa perspektif segar ke panggung internasional," kata Timo dikutip dari keterangan pers, Senin (18/8).
Nobody 2 berkisah tentang Hutch Mansell (diperankan Bob Odenkirk), seorang ayah dan mantan pembunuh bayaran yang kini harus berhadapan dengan musuh baru saat ia mencoba memperbaiki hubungan dengan keluarga melalui liburan ke kota kecil Plummerville.
Kejadian tak terduga menyeret Hutch dan keluarganya dalam konflik dengan pemilik taman hiburan yang korup dan seorang bos kriminal yang pernah ditemuinya. Dengan latar tempat taman bermain dan kota kecil yang penuh sisi kelam, film ini menghadirkan deretan adegan aksi yang menggila, sekaligus memperlihatkan sisi rapuh seorang ayah yang mencoba menyeimbangkan hidup antara keluarga dan pekerjaan.
Nobody 2 menyajikan aksi brutal, humor gelap, dan cerita emosional yang lebih dalam. Pendekatan khas Timo yang penuh energi dan intens, memberikan film ini nuansa baru bagi franchise Nobody. "Dalam film saya ingin membawa nuansa khas saya melalui adegan aksi yang brutal dan menegangkan ke dalam universe Hutch yang kini semakin kompleks secara emosional," imbuh Timo.
Selain Bob Odenkirk, bintang Hollywood lainnya seperti Connie Nielsen, Cristhoper Llyod, Sharon Stone hingga Gage Munroe tampil dalam film. Derek Kolstad dan Aaron Rabin yang sukses dengan film Nobody hingga John Wick, terlibat sebagai penulis skenario. Adapun Nobody 2 sudah bisa disaksikan di Bioskop tanah air. (M-2)
