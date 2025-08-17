Pelajaran dari Kepergian Mpok Alpa: Pentingnya Persiapan Finansial sejak Usia Muda

Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESENTER sekaligus komedian Mpok Alpa meninggal dunia pada Jumat pagi (15/8) setelah tiga tahun berjuang melawan kanker yang disimpannya rapat dari publik.
Di usia 38 tahun, ia pergi terlalu cepat, meninggalkan seorang suami dan sepasang bayi kembar yang belum genap satu tahun.
Kabar duka ini menjadi pengingat keras: usia produktif bukan jaminan panjang umur. Justru di masa muda, kita perlu menyiapkan perlindungan finansial untuk keluarga agar tidak goyah ketika musibah datang tanpa aba-aba.
Tabungan cair yang bisa langsung digunakan untuk kebutuhan mendesak—biaya harian, kesehatan, atau kehilangan penghasilan.
Bagi keluarga yang ditinggalkan, dana darurat adalah "napas pendek" yang memberi waktu untuk beradaptasi tanpa langsung terhimpit masalah keuangan.
Kepergian Mpok Alpa bukan sekadar kabar duka, tapi juga alarm bagi kita semua: jangan menunggu tua untuk menata finansial. Persiapan sejak muda adalah bentuk cinta paling nyata untuk keluarga. (Z-10)
Raffi Ahmad menggendong salah satu anak kembar Mpok Alpa sembari memandangi jenazah sahabatnya itu.
