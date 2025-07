Kang Seo-ha, Aktris Korea Selatan Meninggal Dunia pada Usia 31 Tahun setelah Berjuang Lawan Kanker

Kang Seo-ha(Dok Allkpop)

AKTRIS Korea Selatan Kang Seo-ha telah meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker. Ia meninggal pada usia 31 tahun. Jenazah Kang Seo Ha disemayamkan di ruang 8 rumah duka Rumah Sakit St. Mary, Seoul, Korea Selatan .

Melansir dari situs Soompi, prosesi pemakaman akan dilangsungkan pada Rabu (16/7) pada pukul 07.40 pagi waktu setempat. Lalu, jenazahnya akan dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Haman, Provinsi Gyeongnam.

Diketahui Kang Seo-ha tengah menjalani syuting drama Mangnein. Ia beradu akting dengan Kim Seon Ho dan Park Gyu Yeong. Akan tetapi, kini Kang Seo Ha tidak bisa melanjutkan syuting drama tersebut.

Sebelum meninggal dunia, Kang Seo-ha sedang berjuang melawan kanker, akan tetapi ia merahasiakan sakit kankernya dari publik.

Kang Seo-ha menderita kanker lambung yang diketahui telah mencapai stadium 4, yang merupakan tahap lanjut di mana kanker sudah menyebar ke organ lain.

Kang Seo-ha juga sudah menjalani kemoterapi tahap kedua, tetapi sayangnya kondisi kesehatannya memburuk secara drastis setelahnya. Keluarga mengonfirmasi bahwa Kang Seo-ha mengidap kanker lambung dalam waktu yang cukup lama, sebelum akhirnya berpulang pada usia 31 tahun

Kang Seo-ha merupakan wanita kelahiran Kota Busan pada 13 Juni 1994. Ia merupakan aktris lulusan program studi Drama/ Sejarah Seni di Korea National University of Arts, Seoul.

Kang Seo-ha memulai karier di dunia hiburan pada 2012 dengan membintangi video musik "Getting Farther Away" milik Brave Guys. Kemudian, ia membintangi berbagai drama populer seperti "Seonam Girl's High School Detective Team", "Assembly", "First Love Again", "Through the Waves", "The Flower in Prison", dan "Heart Surgeons". (H-2)