10+ Drama Korea Kang Seo-ha: Aktris Berbakat yang Meninggal

Di drama ini, Kang Seo-ha memerankan karakter Man-Ok, salah satu tokoh pendukung dalam cerita berlatar era Dinasti Joseon. Peran dalam The Flower in Prison menunjukkan kemampuan Kang Seo-ha dalam memainkan karakter berlatar sejarah.

The Flower in Prison (2016)

First Love Again (2016–2017)

Pada drama First Love Again, Kang Seo-ha berperan sebagai Chun Se-Yun. Drama ini menggambarkan romansa klasik tentang cinta pertama yang kembali setelah sekian lama. First Love Again menggabungkan konflik keluarga dan kisah cinta penuh liku.