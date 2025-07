Michael Clifford Gandeng Porter Robinson di Single Kill Me For Always

Artwork untuk single Kill Me For Always dari Michael Clifford dan Porter Robinson(MI/HO)

PENYANYI dan penulis lagu Michael Clifford dari 5 Seconds of Summer resmi merilis single terbarunya berjudul Kill Me For Always, hasil kolaborasi dengan visioner musik elektronik, Porter Robinson.

Lagu ini turut diproduseri Clifford dan Robinson sendiri bersama JT Daly, Rudey, dan Oscar Neidhardt, dan menjadi single ketiga menuju perilisan album perdana dari proyek solo Clifford bertajuk Sidequest, yang akan hadir pada 25 Juli nanti.

Tentang kolaborasi ini, Clifford mengungkapkan, "Porter Robinson adalah musisi yang sudah lama aku kagumi, dan awalnya, ide untuk bekerja sama dengannya terasa seperti angan-angan. Kill Me For Always melalui proses kreatif yang panjang dan penuh eksplorasi sampai akhirnya menemukan bentuk yang tepat. Sebagai lagu pembuka di albumku, menurutku track ini berhasil menetapkan tone cerita dari keseluruhan perjalanan album."

Baca juga : Michael Clifford Gandeng Waterparks Rilis Single Give Me A Break

Bersamaan dengan perilisan hari ini, Clifford juga mengumumkan kabar spesial tentang konser Sidequest Live yang akan digelar di Los Angeles pada 31 Juli.

Konser ini menjadi perayaan khusus untuk peluncuran album debutnya sebagai seorang solois, di mana Michael akan membawakan seluruh lagu dalam album secara lengkap.

Terkait konser tersebut, Clifford menambahkan, "Siapa pun yang sudah lama menjadi penggemar Five Seconds of Summer pasti tahu kalau tampil live adalah momen kami yang paling hidup. Bisa membawa album ini ke atas panggung benar-benar bikin aku antusias banget. Aku nggak sabar untuk ketemu semua orang yang sudah dukung perjalanan proyek solo ini dan kita bisa teriak bareng di malam spesial ini, rayain momen yang cuma sekali ini." (Z-1)