Keisya Levronka dan Nyoman Paul Makin Mesra, Rilis Lagu Denganmu Saja

Keisya Levronka dan Nyoman Paul berduet di lagu Denganmu Saja.(Dok. Universal Music Indonesia)

SETELAH sempat ramai diperbincangkan karena menunjukkan interaksi yang romantis di acara Bahkan Voli 2 Vindes awal Juni lalu, Keisya Levronka dan Nyoman Paul tampak makin lengket. Namun kali ini kedekatan Keisya dan Paul berkaitan dengan rilis lagu duet mereka, Denganmu Saja.

Lagu duet Keisya dan Paul, Denganmu Saja, menuturkan tentang hidup yang selalu terasa indah jika menghabiskannya dengan orang yang tepat. Keisya menuturkan bahwa lagu yang ditulis Krisna Trias itu langsung membuatnya suka sejak pertama kali mendengarnya.

Baca juga : Perdana, Nyoman Paul Bawakan Album Luap di Java Jazz Festival 2025

“Saat mendengar pertama kali lagu ini, baik saya dan Paul langsung mengiyakan. Karena memang lagunya indah banget, notasi nadanya juga enak, juga bisa menjadi sebuah statement cinta yang pas,” ujar Keisya Levronka dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (30/6).

Baca juga : Single Tawamu, Pesan Keisya Levronka untuk Sang Adik

“Lagu ini sangat nyaman untuk didengar, karena lirik dan melodinya yang terbilang cukup sederhana, tentang sebuah rasa cinta yang indah saat dijalankan dengan orang tepat dan membuat hidup terasa nyaman dihadapi bersama,” tambah Paul.

Rilis lagu Denganmu Saja turut dilengkapi dengan video musiknya. Berlatarkan pegunungan Papandayan, Keisya dan Paul menampilkan chemistry romantis. Musik video ini dikerjakan oleh You Know Who Film dengan David Christover sebagai sutradaranya.

“Pesan yang ingin disampaikan di lagu ini sangat indah secara keseluruhan, baik musik maupun liriknya. Kami berharap ini bisa menjadi soundtrack yang indah bagi kalian yang sedang jatuh cinta dan semoga kita semua bisa selalu dikelilingi mereka yang membuat hidup ini jadi terasa lebih indah seperti di lagu ini,” harap Nyoman dan Keisya. (M-1)