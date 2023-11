Sambut Album Baru, Jared Leto Selebrasi Panjat Gedung Empire State

DI bawah terik cahaya matahari yang cukup panas, penyanyi Jared Leto melakukan aksi unik yaitu memanjat Gedung Empire State untuk mempromosikan tur terbaru dari grup bandnya, 30 Seconds to Mars. Dengan tampilan yang gagah, Jared Leto tampak mengenakan pakaian khusus berwarna merah dan kacamata hitam saat memanjat Gedung Empire State. Seperti dilansir dari People pada Jum’at (10/10), Band 30 Seconds to Mars akan menggelar tur untuk merayakan perilisan album baru mereka yang bertajuk It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day. “Bangunan ini merupakan bukti bahwa semua hal yang dapat dilakukan di dunia jika kita memikirkannya dan mau berusaha. Ini menjadi inspirasi kami dalam memaknai peluncuran album baru kami ,” kata Leto. Baca juga: Datangkan Jared Leto, Promotor Soundrenaline 2023 Sewa Jet Pribadi Melalui panjatan yang cukup membuat penonton tegang, Leto berhasil mencapai puncak gedung yang fenomenal itu tanpa ada masalah. “Saya berhasil. Saya masih hidup. Saya berhasil mencapai puncak, dan saya hanya mengatakan, saya melihat ibu saya di jendela lantai 80, itu adalah kejutan yang menyenangkan,” kata Leto. Baca juga: Amber Heard, Jared Leto Syuting untuk Zack Snyder's Justice League Jared Leto mengatakan pengalaman memanjat gedung pencakar langit itu tak terlupakan dan luar biasa meskipun sangat menantang. Dia pun memamerkan luka dan jari-jarinya yang sedikit berdarah. “Kami baru saja merilis album berjudul It's the End of the World But It's a Beautiful Day. Jadi, album ini dibuat untuk merayakan tur dan, Anda tahu, melakukan hal-hal yang Anda cita-citakan,” tuturnya. Diketahui Tur terbaru 30 Seconds to Mars akan dimulai di Lollapalooza di Buenos Aires, Argentina, pada 15 Maret 2024. Setelah itu 30 Seconds to Mars akan mengunjungi Copenhagen, Paris, hingga Madrid. Tur dijadwalkan berakhir pada 19 September 2024 akan singgah di Auckland, Selandia Baru. Setelah petualangan minggu ini, Leto berharap bisa melakukan pendakian lagi di tempat lain. “Saya menghabiskan banyak waktu di Yosemite, jadi itu tempat yang istimewa. Dan ada banyak hal yang ingin saya lakukan di sana. Tapi saya suka berjalan-jalan di gedung-gedung di kota, itu hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan,” ungkapnya. (Z-10)

DI bawah terik cahaya matahari yang cukup panas, penyanyi Jared Leto melakukan aksi unik yaitu memanjat Gedung Empire State untuk mempromosikan tur terbaru dari grup bandnya, 30 Seconds to Mars.

Dengan tampilan yang gagah, Jared Leto tampak mengenakan pakaian khusus berwarna merah dan kacamata hitam saat memanjat Gedung Empire State.

Seperti dilansir dari People pada Jum’at (10/10), Band 30 Seconds to Mars akan menggelar tur untuk merayakan perilisan album baru mereka yang bertajuk It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day.

“Bangunan ini merupakan bukti bahwa semua hal yang dapat dilakukan di dunia jika kita memikirkannya dan mau berusaha. Ini menjadi inspirasi kami dalam memaknai peluncuran album baru kami ,” kata Leto.

Melalui panjatan yang cukup membuat penonton tegang, Leto berhasil mencapai puncak gedung yang fenomenal itu tanpa ada masalah.

“Saya berhasil. Saya masih hidup. Saya berhasil mencapai puncak, dan saya hanya mengatakan, saya melihat ibu saya di jendela lantai 80, itu adalah kejutan yang menyenangkan,” kata Leto.

Jared Leto mengatakan pengalaman memanjat gedung pencakar langit itu tak terlupakan dan luar biasa meskipun sangat menantang. Dia pun memamerkan luka dan jari-jarinya yang sedikit berdarah.

“Kami baru saja merilis album berjudul It's the End of the World But It's a Beautiful Day. Jadi, album ini dibuat untuk merayakan tur dan, Anda tahu, melakukan hal-hal yang Anda cita-citakan,” tuturnya.

Diketahui Tur terbaru 30 Seconds to Mars akan dimulai di Lollapalooza di Buenos Aires, Argentina, pada 15 Maret 2024. Setelah itu 30 Seconds to Mars akan mengunjungi Copenhagen, Paris, hingga Madrid. Tur dijadwalkan berakhir pada 19 September 2024 akan singgah di Auckland, Selandia Baru.

Setelah petualangan minggu ini, Leto berharap bisa melakukan pendakian lagi di tempat lain.

“Saya menghabiskan banyak waktu di Yosemite, jadi itu tempat yang istimewa. Dan ada banyak hal yang ingin saya lakukan di sana. Tapi saya suka berjalan-jalan di gedung-gedung di kota, itu hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan,” ungkapnya. (Z-10)