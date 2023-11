Jin BTS Dapat Julukan Baru saat Wamil, Apakah Itu?

ANGGOTA BTS, Jin, kini tengah melakukan dinas wajib militernya. Meskipun para penggemar hanya mendapatkan sedikit sekilas tentang kehidupannya sebagai seorang prajurit, sebuah unggahan baru-baru ini di komunitas online bernama theqoo memberikan update detail tentang lokasinya dan aktivitas Jin BTS. Sebuah unggahan berjudul pretty Jin Who Buys Us Food yang berarti 'Jin tampan yang membelikan kita makanan', mendapatkan perhatian besar di komunitas online, Rabu (8/11). Orang yang membagikan gambar tersebut, yang dikenal dengan sebutan OP mengklaim sebagai kerabat salah satu sesama prajurit Jin BTS dan memberikan beberapa informasi tentang anggota BTS tersebut saat melaksanakan wajib militernya. OP menyatakan bahwa keponakannya, yang baru-baru ini menyelesaikan wajib militer, mengungkapkan bahwa Jin secara konsisten membeli makanan untuk semua prajurit di unitnya. Lebih tepatnya, mereka mengatakan bahwa penyanyi lagu Astronaut ini menggunakan dana pribadinya untuk membeli makanan dari truk makanan untuk para prajurit yang jauh lebih muda setiap akhir pekan. Selain itu, OP juga membuktikan kredibilitasnya dengan membagikan foto mereka yang hadir dalam upacara penyelesaian keponakannya di halaman komunitas. Baca juga: Penampilan Spektakuler Jungkook BTS Memukau Penonton di The Plaza Mereka juga menyebutkan bahwa tindakan baik Jin ini telah membuat sesama prajurit memberinya julukan Pretty Jin Who Buys Us Food. Julukan ini adalah permainan kata dari judul serial Korea 'Something In The Rain', yang terjemahan dalam bahasa Korea dari judul tersebut adalah Pretty Noona Who Buys Me Food. Hal ini mencerminkan apresiasi sesama prajurit terhadap sifat baik dan perhatian Jin selama masa dinas militernya saat ini. Saat ini, Jin BTS sedang menjalani tugas militernya sebagai instruktur asisten di Divisi Infanteri Kelima yang berlokasi di Yeoncheon, Gyeonggi-do. YIa telah memperoleh gelar prajurit elit kelas khusus yang menonjolkan kemampuan fisik dan kekuatannya yang luar biasa. Sebelum dinas wajibnya, idola ini merilis lagu solo, The Astronaut, bersama dengan Coldplay pada 28 Oktober 2022 lalu. Baca juga: Nada dalam Lagu Yes or No Milik Jungkook BTS dan Daylight Taylor Swift Dianggap Sama, Kok Bisa? Saat lagu ini merayakan hari jadi pertamanya, para penggemar dari seluruh dunia merayakannya melalui acara amal, dan Jin menjadi trending di berbagai platform media sosial. Pada hari yang sama, Coldplay menyampaikan terima kasih mereka melalui saluran media sosial mereka, mengucapkan terima kasih kepada Jin, H.E.R., dan Golshifteh atas partisipasi mereka dalam konser yang diadakan di Buenos Aires pada tahun 2022 untuk merayakan ulang tahun pertama acara tersebut. Mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para penggemar dan semua orang yang menonton film konser tersebut. Penggemar dapat mengantisipasi berakhirnya masa wajib militer Jin pada tanggal 12 Juni 2024. (Z-10)

ANGGOTA BTS, Jin, kini tengah melakukan dinas wajib militernya. Meskipun para penggemar hanya mendapatkan sedikit sekilas tentang kehidupannya sebagai seorang prajurit, sebuah unggahan baru-baru ini di komunitas online bernama theqoo memberikan update detail tentang lokasinya dan aktivitas Jin BTS.

Sebuah unggahan berjudul pretty Jin Who Buys Us Food yang berarti 'Jin tampan yang membelikan kita makanan', mendapatkan perhatian besar di komunitas online, Rabu (8/11). Orang yang membagikan gambar tersebut, yang dikenal dengan sebutan OP mengklaim sebagai kerabat salah satu sesama prajurit Jin BTS dan memberikan beberapa informasi tentang anggota BTS tersebut saat melaksanakan wajib militernya.

OP menyatakan bahwa keponakannya, yang baru-baru ini menyelesaikan wajib militer, mengungkapkan bahwa Jin secara konsisten membeli makanan untuk semua prajurit di unitnya. Lebih tepatnya, mereka mengatakan bahwa penyanyi lagu Astronaut ini menggunakan dana pribadinya untuk membeli makanan dari truk makanan untuk para prajurit yang jauh lebih muda setiap akhir pekan. Selain itu, OP juga membuktikan kredibilitasnya dengan membagikan foto mereka yang hadir dalam upacara penyelesaian keponakannya di halaman komunitas.

Mereka juga menyebutkan bahwa tindakan baik Jin ini telah membuat sesama prajurit memberinya julukan Pretty Jin Who Buys Us Food. Julukan ini adalah permainan kata dari judul serial Korea 'Something In The Rain', yang terjemahan dalam bahasa Korea dari judul tersebut adalah Pretty Noona Who Buys Me Food. Hal ini mencerminkan apresiasi sesama prajurit terhadap sifat baik dan perhatian Jin selama masa dinas militernya saat ini.

Saat ini, Jin BTS sedang menjalani tugas militernya sebagai instruktur asisten di Divisi Infanteri Kelima yang berlokasi di Yeoncheon, Gyeonggi-do. YIa telah memperoleh gelar prajurit elit kelas khusus yang menonjolkan kemampuan fisik dan kekuatannya yang luar biasa. Sebelum dinas wajibnya, idola ini merilis lagu solo, The Astronaut, bersama dengan Coldplay pada 28 Oktober 2022 lalu.

Saat lagu ini merayakan hari jadi pertamanya, para penggemar dari seluruh dunia merayakannya melalui acara amal, dan Jin menjadi trending di berbagai platform media sosial. Pada hari yang sama, Coldplay menyampaikan terima kasih mereka melalui saluran media sosial mereka, mengucapkan terima kasih kepada Jin, H.E.R., dan Golshifteh atas partisipasi mereka dalam konser yang diadakan di Buenos Aires pada tahun 2022 untuk merayakan ulang tahun pertama acara tersebut. Mereka juga mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada para penggemar dan semua orang yang menonton film konser tersebut. Penggemar dapat mengantisipasi berakhirnya masa wajib militer Jin pada tanggal 12 Juni 2024. (Z-10)