Anarcute Lakukan Comeback lewat Single Rayakan Sejenak Hidup Kita

SETELAH sukses menelurkan album pertama Hope+, sekaligus menjalani tour Jawa Bali, tahun lalu, Anarcute kembali dengan single Rayakan Sejenak Hidup Kita.

Beberapa hari sebelum perilisan, Anarcute sempat menghebohkan penggemar dengan menghilangnya semua unggahan di Instagram mereka. Mungkin hal itu biasa dilakukan ketika sebuah band akan comeback, namun yang membuat Anarclub (sebutan penggemar Anarcute) sedikit panik adalah ketika para personel meng-capture dan mengunggah di Instagram masing-masing dengan kata-kata yang meresahkan.

Contohnya Kery menuliskan "Makasih semuanya!" lalu Hafizh menuliskan "Terima kasih sudah pernah ada!" dan Nobita menuliskan "See you again!".

Ratusan balasan pun menghujani direct message mereka, mulai dari teman, kerabat dan penggemar yang menanyakan apa maksud dari unggahan tersebut.

Satu hari setelahnya, mereka mengunggah sebuah foto di Instagram Anarcute, foto saling berhadapan dengan pakaian yang berbeda dari yang biasa mereka kenakan di Anarcute dengan caption unggahan "Thank you for Hope+ era, welcome to ....... Era" dan ternyata mereka mengumumkan sebuah era baru!

Hingga kini belum jelas nama era terbaru mereka, apakah sebuah album seperti Hope+? Entahlah, yang jelas ini patut di nantikan!

Kembali ke single terbaru mereka, Rayakan Sejenak Hidup Kita. Lagu itu ditulis Kery, Bassist dari Anarcute, yang terkena penyakit asam lambung dan gangguan kecemasan akibat stress yang berlebih.

Ketika konseling, dokter memberi banyak saran salah satunya melakukan terapi menulis, karena tidak terbiasa menulis di jurnal / buku harian, Kery memilih untuk menuliskannya pada lirik lagu, yang memang bisa dan biasa ia lakukan. Rayakan Sejenak Hidup Kita adalah salah satu hasil dari terapi menulis yang ia lakukan.

"Lagu ini sebenernya buat diriku sendiri, kayak aku ngomong sama diriku sendiri gitu deh. Dari mulai nasihatin sampe mengapresiasi diri sendiri. Aku harap lagu ini bisa ngingetin orang-orang untuk bahagia, bisa sampe pesannya bahwa jika mereka merasa hal yang sama seperti di lagu itu, mereka gak sendirian," ucap Kery di media sosialnya.

Lagu Rayakan Sejenak Hidup Kita tersedia di semua platform digital pada hari ini, Jumat (13/10). (RO/Z-1)