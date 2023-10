Mengenang Persahabatan dengan Tupac Shakur

MENINGGALNYA rapper Tupac Shakur 27 tahun lalu ternyata masih menyisakan luka di memori sahabat-sahabatnya. Salah satunya penyanyi sekaligus aktris, Jada Pinkett Smith, 52.

Ia menceritakan persahabatannya dengan sang mendiang dalam wawancara dengan RollingOut. Pinkett menyebut Shakur merupakan sahabat yang sangat dekat.

"Rasanya seperti tuhan menciptakan kami seperti itu chemistry persahabatan dan cinta. Kami akan menjadi duo yang dinamis," kata Pinkett dikutip dari People, Jumat (13/10).

Pinkett mengaku memiliki hubungan persahabatan dengann almarhum. "Tidak ada kecocokan di antara kami, jelas hubungan kami hanya persahabatan dan cinta saja. Dan memiliki masa depan bersama bukanlah tujuannya," ujar istri dari aktor Will Smith tersebut.

Pinkett menikah dengan Will Smith pada 1997. Meskipun keduanya telah menikah selama lebih dari dua dekade, aktris Set It Off tersebut baru-baru ini mengungkapkan keduanya telah berpisah selama tujuh tahun.

"Saya pikir kami berdua masih terjebak dalam fantasi kami tentang bagaimana seharusnya orang lain dan kami masih mencari tahu," ungkapnya.

"Banyak yang telah terjadi. Hal yang menarik dari sebuah hubungan adalah bahwa hubungan itu terus bergerak. Hubungan adalah, sebuah organisme, terus berubah dan terus bergerak. Ada banyak hal yang telah terjadi dalam dua tahun terakhir, sehingga kami telah melakukan beberapa hal yang sangat berat bersama-sama," jelasnya.

Pinkett Smith saat ini sedang bersiap-siap untuk merilis memoar barunya berjudul Worthy, yang akan beredar di toko-toko buku di seluruh dunia pada tanggal 17 Oktober. nanti. (Z-3)