Konser Akbar Monas 2023 Suguhkan Orkes Musik Klasik dan Lagu Kebangsaan

Aula Simfonia Jakarta kembali menghadirkan Konser Akbar Monas pada tahun ini. Sebelumnya, Konser Akbar Monas berlangsung pada 2019 dan 2022. Konser Akbar Monas 2023 akan dimeriahkan 60 pemusik dan 100 penyanyi di paduan suara.

Konser Akbar Monas adalah helatan orkes musik klasik yang dipentaskan para pemusik dari Jakarta Simfonia Orchestra dan Jakarta Oratorio Society.

Tahun ini, ada 60 pemusik dan 100 penyanyi yang tergabung di paduan suara untuk membawakan musik-musik klasik seperti dari Mozart, Beethoven, dan Tchaikovsky. Selain itu, Konser Akbar Monas 2023 juga akan membawakan lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Pada tahun ini, Konser Akbar Monas akan dikonduktori oleh Stephen Tong, yang juga merupakan pendiri Aula Simfonia Jakarta.

“Ide awal pembuatan Konser Akbar Monas ini sebenarnya karena Pak Tong mau mengenalkan musik klasik di Indonesia. Dia pernah berkata, selama ia hidup setiap harinya dia ingin membuat Indonesia menjadi lebih baik, utamanya lewat musik. Pak Stephen Tong sangat mencintai Indonesia. Dan sudah lama mengenalkan musik klasik di Indonesia. Sejak gedung Aulia Simfonia Jakarta diinagurasikan pada 2009, sejak itu pula setiap bulannya ada konser musik klasik di sini. Dan musik klasik mulai dibawa atau diperkenalkan keluar gedung ini sejak 10 tahun berdirinya Aula Simfonia Jakarta,” jelas managing director Aula Simfonia Jakarta Eunice Tong dalam konferensi pers Konser Akbar Monas 2023 di gedung Aula Simfonia Jakarta, Kamis, (12/10).

Konser Akbar Monas 2023 akan berlangsung pada Minggu, 15 Oktober pukul 18:30 WIB di Monas, gratis tanpa tiket. Ketua Konser Akbar Monas 2023 Wijaya Subekti mengatakan target penonton yang hadir adalah sekitar 100 ribu penonton.

“Tahun ini berharap lebih dari 100 orang yang hadir di Monas. Kami sudah menyiapkan 5000 kursi plus 250 kursi untuk VIP. Ada juga area lesehan yang cukup menampung banyak orang. Serta area di sekeliling panggung pertunjukan di Silang Tenggara Monas,” kata Wijaya Subekti.

Sebelumnya, pada edisi Konser Akbar Monas 2019, ada sekitar 23 ribu penonton yang hadir. Sementara pada edisi 2022 meningkat menjadi 50 ribu penonton. Terkait manajemen kerumunan, Aula Simfonia Jakarta juga sudah bekerja sama dengan pihak keamanan.

Konser Akbar orkes musik klasik dari Aula Simfonia Jakarta pada edisi 2017-2019 juga sudah pernah keliling ke berbagai kota di Indonesia dan luar negeri. Di antaranya di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Pontianak, Samarinda, Batam, Singapura, Australia, Hong Kong, Taiwan, dan Selandia Baru.

Terkait kualitas audio, konduktor Jakarta Simfonia Orchestra Rebecca Tong menjamin akan tetap bagus meski orkes musik klasik diselenggarakan di luar ruangan. Musik klasik, sejauh ini memang biasanya ditampilkan di dalam ruangan dengan akustik yang memadai.

“Untuk persiapan sound system-nya sendiri kami lakukan secara khusus tiga hari. Saya sebagai konduktor juga melakukan check balancing. Kami bekerja sama dengan vendor audio yang mumpuni sehingga ketika nanti publik menikmati orkes musik klasik di Konser Akbar Monas 2023 kualitasnya akan setara seperti ketika mereka menikmati di gedung Aula Simfonia Jakarta,” jelas Rebecca.

