Bruno Mars Batalkan Konser di Israel

MUSISI Bruno Mars terpaksa batal menyelenggarakan konser di Tel Aviv, Israel pada 7 Oktober 2023 karena tengah meningkatnya eskalasi konflik antara militer Israel dan Palestina. Hal itu diungkapkan oleh Live Nation Israel lewat unggahan Instagram.

“Konser Bruno Mars yang dijadwalkan malam ini dibatalkan. Semua pembelian tiket untuk pertunjukan akan menerima pengembalian dana otomatis ke kartu kredit melalui mana pembelian tersebut dibuat. Kami berdiri bersama penduduk Israel, pejuang IDF, dan pasukan keamanan dalam saat-saat sulit ini,” katanya.

Sebelumnya, pada Rabu 4 Oktober 2023 Bruno Mars sempat menyelenggarakan konser di Park HaYarkon Tel Aviv. Tiket bintang pop superstar Bruno Mars itu pun sudah terjual habis di Israel.

"Tel Aviv!" serunya kepada kerumunan lebih dari 60.000 orang yang penuh semangat di Yarkon Park untuk melihat pertunjukan pertamanya di negara Yahudi ini. "The Hooligans telah tiba di Israel,” ucap penyanyi 24K Magic itu.

"Kami telah mendengar cerita-cerita tentang tempat ini, kami dengar bahwa kalian berkeringat dan kami dengar bahwa kalian menari... kami telah menunggu lama untuk tampil untuk kalian," katanya.

Seperti diketahui, serangan Israel di Jalur Gaza yang diluncurkan setelah serangan Hamas telah menewaskan sedikitnya 198 warga Palestina. Selain itu, lebih dari 1.600 warga lainnya luka-luka. Israel memulai Operasi Iron Swords di Gaza sebagai balasan atas Operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan pasukan Hamas terhadap Israel sebelumnya pada hari tersebut.

Bruno Mars, yang berusia 37 tahun dan berasal dari Hawaii, telah menikmati hampir 15 tahun kesuksesan dengan daftar panjang lagu-lagu hit, 15 Grammy Awards, dan berbagai prestasi lainnya. Ibunya adalah orang Filipina dan ayahnya adalah setengah Puerto Riko dan setengah Yahudi.

Tanpa merasa lelah sejenak Mars terus membawakan lagu-lagu hitnya satu demi satu yang memberikan semangat kepada penonton. Mars mengakhiri pertunjukan dengan penyampaian yang kuat dari lagu-lagu "Locked Out of Heaven" dan "Just the Way You Are," dengan encore dari hit besar "Uptown Funk."

"Saya minta maaf butuh waktu begitu lama bagi kami untuk datang ke sini," kata Mars kepada penonton menjelang akhir pertunjukan. "Kami berharap dapat kembali sangat, sangat segera,” pungkas dia.

